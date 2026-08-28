Alberto Moreno, el Coria como reválida

Alberto Moreno Rebanal (Madrid, 19 de abril de 2002) inicia una etapa diferente en la Isla. En el Atlético de Madrid apareció también el apodo de Álber, el nombre con el que le llaman familiares y amigos. «Un año decidí ponérmelo en la camiseta y me dio suerte. Llegué a debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid con ese nombre», recuerda. Aunque admite que no tiene preferencias: Alberto, Álber o Moreno.

Sobre el césped se define como un centrocampista con vocación ofensiva y capacidad para ocupar diferentes posiciones. «Puedo jugar de seis, de ocho e incluso alguna vez descolgarme de diez. Me identifico como un jugador que sabe entender bien el juego y que le puede dar criterio al equipo, con balón y sin balón», explica. A eso suma intensidad y trabajo: «Lo voy a dejar todo».

Pensando en crecer

Su llegada al Coria se produjo después de que su representante contactara con el club. Las conversaciones con Alfonso Guiterréz, director deportivo, y con el entrenador, Rai Rosa, terminaron de convencerle. «Lo que me transmitieron desde el primer momento me gustaba. Era algo que estaba buscando y ni me lo pensé. Es un sitio para crecer y para hacer un gran año a nivel colectivo y personal», dice a este diario, indudablemente feliz en estos días ante lo inminente de lo bueno.

El cambio respecto a estructuras como las del Atlético o el Alavés no le ha supuesto, asegura, ningún problema de adaptación. Al contrario, destaca especialmente el ambiente que se ha encontrado en el club. «Me ha sorprendido la cercanía, la generosidad y la humildad de la gente. Creo que esa va a ser una de las claves para hacer una gran temporada: la unión entre el equipo, la afición y el cuerpo técnico», recalca el medio.

Moreno, además, ya conocía La Isla de una visita anterior como rival. Al regresar este verano reconoció rápidamente tanto el estadio como sus alrededores. Ahora espera vivirlo desde el otro lado y convertirlo en una fortaleza para un Coria que, pese a su modestia, quiere competir sin complejos. «Somos un equipo humilde, pero vamos a luchar y a pelear como un grande», sostiene.

En positivo

Las primeras semanas de pretemporada también han servido para que el nuevo Coria vaya tomando forma. Con muchos futbolistas recién llegados, Moreno reconoce una evolución positiva. «Como en toda pretemporada hemos ido de menos a más. Nos hemos ido conociendo tanto dentro como fuera del campo y creo que ahora el equipo se encuentra en un gran estado de forma».

El centrocampista asegura que ya han comenzado a estudiar a algunos de los rivales que encontrarán en Primera Federación, aunque evita hacer comparaciones o fijar metas demasiado pronto. «Estamos preparados», resume. El mensaje del vestuario pasa por competir desde la humildad y comprobar con el paso de las jornadas hasta dónde puede llegar el equipo celeste.

Tampoco quiere colocarse una meta clasificatoria concreta. Ni siquiera cuando se le plantea la permanencia como objetivo principal cambia su discurso. «Vamos partido a partido. A lo mejor ahora estamos hablando de unos objetivos y más adelante podemos hablar de otros diferentes». Por el momento, prefiere que el campo vaya marcando las posibilidades reales del Coria de Rai.

Respaldo detrás

Sí reconoce el protagonista, en cambio, que esta temporada puede convertirse realmente también en un impulso para su carrera futbolística. «Ojalá hagamos un gran año y podamos estar el año que viene lo más cerca posible del fútbol profesional». Para conseguirlo reclama también el apoyo de La Isla: «Nosotros vamos a dejarlo todo en el campo y también vamos a necesitar a la afición fuera, animándonos y apoyándonos».

Su club, mientras tanto, está de dulce: ya cuenta, según su último registro este viernes, con 970 abonados. Y el domingo (17.30) en casa del Real Unión, empieza lo realmente bueno para todos.