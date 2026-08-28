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Baloncesto | Segunda FEB

El BCB inicia la cuenta atrás hacia Segunda FEB con los reconocimientos médicos

Los primeros jugadores de la plantilla completaron las revisiones antes del inicio de la pretemporada, fijado para el 1 de septiembre

Sheriff Idris durante las revisiones médicas.

Sheriff Idris durante las revisiones médicas. / Vítaly La Mar BCBadajoz

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Alberto Aranda

Badajoz

El Vítaly La Mar BCBadajoz ha dado el primer paso hacia su estreno en Segunda FEB con el inicio de los reconocimientos médicos de la plantilla. Los primeros jugadores del conjunto pacense han pasado durante esta semana las pruebas físicas en las instalaciones de Vítaly, patrocinador del club desde hace más de una década, antes del arranque oficial de la pretemporada, previsto para el próximo 1 de septiembre.

Entre los jugadores que ya han completado las revisiones se encuentran Pablo Osés, Alberto Díaz y Sherif Idris, que continúan en el proyecto tras el ascenso, además de algunas de las incorporaciones estivales, como Pol Monés y Nikola Rakocevic, que han comenzado así su integración en la disciplina pacense.

Primer contacto del nuevo proyecto

Más allá del control médico, estas primeras jornadas también han servido para que los integrantes del nuevo plantel empiecen a compartir vestuario, conozcan a sus nuevos compañeros y tomen contacto con la ciudad en la que competirán durante una temporada especialmente significativa para el baloncesto pacense.

El club ha ido conformando durante las últimas semanas una plantilla renovada para afrontar el salto de categoría, combinando la continuidad de piezas importantes del ascenso con la llegada de jugadores de experiencia y proyección.

El trabajo comenzará el 1 de septiembre

Con el visto bueno de los servicios médicos, la plantilla ya centra su atención en el inicio del trabajo sobre la pista. La pretemporada comenzará el 1 de septiembre, fecha en la que el equipo dirigido por Pablo Cuevas iniciará la preparación de una campaña que supondrá el regreso del BCB a una categoría de mayor exigencia.

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La entidad afronta así una temporada histórica con el objetivo de consolidarse en Segunda FEB y seguir impulsando el crecimiento de un proyecto que ha recuperado el protagonismo del baloncesto en la capital pacense.

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