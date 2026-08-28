Cinco corredores del Kazajoz llevarán a España al Mundial de XCO de Val di Sole

El Kazajoz Team será uno de los grandes protagonistas españoles en el Campeonato del Mundo de Mountain Bike XCO, que se celebra desde este miércoles y hasta el domingo en Val di Sole (Italia). La estructura extremeña contará con cinco corredores convocados por la selección española, un dato que adquiere especial relevancia al concentrar cuatro de los seis ciclistas júnior elegidos por el combinado nacional para la modalidad olímpica.

Los representantes del proyecto serán David Campos, en categoría élite masculina; Pablo Rodríguez e Irene García, del Extremadura-Petrogold-Fernando Torres Probikes; y Lucía Sánchez-Montañez y Aina Sánchez, del Bikeocasion-Nosolorodamientos.

La convocatoria confirma el peso creciente del Kazajoz Team en el desarrollo del talento nacional y llega después de una temporada en la que sus dos equipos han competido en pruebas nacionales e internacionales repartidas por ocho países.

Una generación júnior que llega avalada por los resultados

La representación extremeña aterriza en Italia con varios corredores entre los más destacados del panorama nacional. Lucía Sánchez-Montañez llega como campeona de España júnior de XCO y vencedora de la clasificación general de la Copa de España, una temporada en la que ha acumulado triunfos y podios que la sitúan entre las principales opciones españolas.

También destaca Pablo Rodríguez, vencedor de la Copa de España júnior, tras un curso de progresión constante en el que ha sumado victorias y actuaciones destacadas, como su sexto puesto en los Internacionales de Chelva.

Por su parte, Irene García disputará su segundo Mundial consecutivo después de proclamarse subcampeona de España. Entre sus mejores resultados internacionales figuran un duodécimo puesto en la Tamaro Trophy de Rivera, un decimotercer lugar en Chelva y un segundo puesto en una prueba de la UCI Junior Series celebrada en el Reino Unido.

La catalana Aina Sánchez completa la representación femenina tras firmar una temporada con victorias como la conseguida en Estella y finalizar tercera de la general de la Copa de España júnior, además de sumar experiencia internacional con un decimoquinto puesto en la Swiss Bike Cup de Rivera.

En categoría élite, David Campos cerrará la participación del equipo en el Mundial como uno de los referentes españoles de la especialidad y tras completar un calendario internacional de alto nivel.

Val di Sole, un escenario de referencia mundial

El Campeonato del Mundo regresa a Val di Sole, uno de los circuitos más emblemáticos del mountain bike, sede de las ediciones de 2008, 2016 y 2021. El recorrido de Daolasa di Commezzadura presenta un circuito de aproximadamente 3,5 kilómetros y 155 metros de desnivel positivo por vuelta, un trazado técnico y exigente que volverá a reunir a la élite internacional.

La competición arrancará este miércoles con el Team Relay (XCR), donde David Campos, Irene García y Pablo Rodríguez formarán parte del relevo español. En esta prueba por equipos, tres de los seis integrantes de la selección pertenecen al Kazajoz Team.

El jueves llegará el turno de las pruebas júnior, con Lucía Sánchez-Montañez, Aina Sánchez e Irene García en la carrera femenina a partir de las 9.30 horas, mientras que Pablo Rodríguez competirá desde las 11.00 horas.

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La participación de la estructura extremeña concluirá el domingo con la prueba élite masculina, en la que David Campos tomará la salida a las 15.15 horas, poniendo el broche a una edición en la que el Kazajoz Team aspira a confirmar su creciente protagonismo en el XCO internacional.