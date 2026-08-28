El Coria consigue la cesión del media punta Aimar Santiago

El Coria sigue dando forma a su plantilla para su estreno en Primera Federación. El conjunto celeste anunció este viernes la incorporación de Aimar Santiago González, joven futbolista ofensivo de 20 años que llega cedido por el Real Madrid y se convierte en la duodécima contratación del equipo cauriense para la nueva temporada.

Aimar Santiago, nacido en Gran Canaria el 8 de junio de 2006, es un mediapunta polivalente que puede desenvolverse tanto por posiciones interiores como en las dos bandas. El Coria destaca de su nuevo jugador su capacidad para generar desequilibrio en el uno contra uno, asociarse con sus compañeros y aparecer desde segunda línea, además de su facilidad para llegar a posiciones de remate.

El nuevo futbolista celeste cuenta con una larga trayectoria en La Fábrica. Después de iniciarse en el Barrio Atlántico y pasar por las categorías inferiores de la UD Las Palmas, se incorporó a la cantera del Real Madrid en 2020. Desde entonces ha ido ascendiendo progresivamente por sus diferentes equipos, pasando por Cadete B, Cadete A, Juvenil C, Juvenil B y Juvenil A antes de integrarse durante la pasada campaña en el Real Madrid C.

Internacional sub-18

Su progresión también le permitió entrar en los planes de la selección española en categorías inferiores, llegando a ser internacional con España sub-18.

El Coria apuesta así por un futbolista joven y con margen de crecimiento para aumentar las alternativas ofensivas de Rai Rosa en una temporada especialmente exigente tras el ascenso. Aimar se incorpora a un proyecto que afrontará por primera vez la Primera Federación después de conseguir el salto de categoría la pasada campaña.

Con su llegada, el conjunto cauriense alcanza ya las doce incorporaciones durante este mercado de verano, dentro de la profunda remodelación de una plantilla que tendrá el reto de competir en la tercera categoría del fútbol español.

El atacante abandona temporalmente la estructura madridista para buscar en Coria minutos y continuidad en una categoría superior, mientras el conjunto celeste incorpora a otro futbolista joven para completar su frente ofensivo antes del comienzo del campeonato. En total, Rai dispone ya de 21 jugadores. El domingo habrá debut en campo del Real Unión de Irún (17.30).