El Mérida quiere que el Romano sea un fortín desde el primer día

Se acabó la pretemporada. Se acabaron las pruebas, el reparto de minutos y los partidos en los que el resultado quedaba en un segundo plano. Este sábado empieza lo que realmente importa. El Mérida recibe al Deportivo Fabril en el Estadio Romano José Fouto (19:15 horas) en la primera jornada de Primera Federación con la intención de trasladar al campeonato todo lo construido durante las últimas semanas. El conjunto emeritense parte con un objetivo ambicioso y con la ilusión de volver a ser protagonista en la categoría, para ello, la experiencia de temporadas anteriores indican que los éxitos romanos se han fraguado haciendo del feudo emeritense un fortín del que se escapen muy pocos puntos.

Fran Beltrán, técnico emeritense, ha querido rebajar cualquier preocupación derivada de los resultados del verano. El técnico emeritense fue contundente en la previa al recordar que "llevamos cero jornadas, cero goles, cero puntos” y defendió que la pretemporada tenía precisamente la función de preparar al equipo, probar alternativas, repartir cargas y construir una identidad. Ahora, en cambio, “empieza lo bueno”.

Y lo hace con un Mérida que, según su entrenador, llega preparado. “Hemos hecho una buena pretemporada a nivel de trabajo, a nivel de construir equipo, a nivel de ir generando una cultura”, explicó Beltrán, que no ocultó la ilusión por comprobar, ya en competición, hasta dónde puede llegar su equipo.

La falta de gol que ha acompañado al conjunto romano durante buena parte del verano es, inevitablemente, uno de los focos de atención. El propio entrenador reconoce que el equipo todavía tiene margen de crecimiento, pero no quiere que los resultados de los amistosos generen desilusión.

Areso y Chechu, bajas

El estreno tendrá, eso sí, dos ausencias confirmadas. Javi Areso no estará disponible por la sanción que arrastra de la pasada temporada y Chechu tampoco llega al encuentro, mientras que Sandoval ya está disponible. Beltrán, además, mantiene un par de dudas que no ha querido desvelar para no ofrecer pistas al rival. El que tampoco estará es Darwin Guagua al que “esperamos para ya y en forma”, según su entrenador, en cuanto estén solucionados los problemas burocráticos.

El técnico sí ha reconocido tener “prácticamente toda la alineación clara” y ha dejado una certeza: sabe quién será el delantero titular y también tiene decidido quién ocupará la banda izquierda. La gran incógnita estará, por tanto, en cómo termina de recomponer el equipo.

Una de las posibilidades que el entrenador ha dejado abierta es la de juntar a Martín Solar y Jota en el centro del campo. Beltrán ha explicado que busca centrocampistas dinámicos, capaces de trabajar sin balón, ganar duelos y ofrecer equilibrio, y ha recordado el buen funcionamiento que tuvo la temporada pasada la pareja formada por Martín y Raúl Beneit, aunque, por lo visto durante el verano, el que parece que estará seguro es Gio Almeida en la zona ancha.La principal incógnita estaría en la composición del centro del campo y en alguna de las posiciones defensivas, lo cual dependerá, principalmente, del estado de forma con el que lleguen algunos jugadores.

Un Fabril joven, pero sin complejos

Enfrente estará un Deportivo Fabril que afronta un desafío diferente. El filial deportivista llega a Primera Federación después de conseguir el ascenso la pasada temporada y lo hace con una plantilla muy joven y todavía sometida a los habituales movimientos de un segundo equipo.

Manuel Pablo, técnico deportivista, reconocía que su equipo está “un poco expectante” ante lo que se va a encontrar en la nueva categoría. El técnico habla de un grupo nuevo, con jugadores que conocen la competición pero que todavía tienen que crecer como conjunto. Además, en las últimas semanas se han producido incorporaciones y también han bajado futbolistas del primer equipo, lo que obliga a acelerar el proceso de adaptación.

A la expectativa

El Fabril pretende mantener su idea de juego, pero Manuel Pablo advierte de que no podrá ser tan dominante como en Segunda Federación y que tendrá que aprender a “sufrir sin balón” y a competir en situaciones adversas.

Esa juventud puede ser precisamente su principal virtud. El técnico cuenta con futbolistas que ya han tenido contacto con categorías superiores, como Kevin Sánchez, Rubén López o Martín Ochoa, además de jugadores que alternan la dinámica del filial y del primer equipo.

El propio Manuel Pablo ha definido al Mérida como uno de los equipos potentes de la categoría, destacando su inversión y los refuerzos realizados durante el verano. El entrenador del Fabril considera que el conjunto emeritense aspira a estar arriba y que su equipo tendrá que compensar su menor experiencia “con ganas, ilusión, ritmo y trabajo”.