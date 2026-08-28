Primer gran alegrón del Cacereño

CACEREÑO: Diego Nieves, Sergi López (min. 78, Molina), José Alonso, Iván Martínez, Adri Expósito, Nico Conesa, Gete, Navarro (min. 83, José González), Tellechea (Runy, min. 68), Osama (Min. 68, Iván Fernández), Artola (min. 78, Toño Calvo). MIRANDÉS: Jesús Ruiz, Arrillaga (Pablo Pérez, min. 75), De la Iglesia, Joaquín Fernández (Julen, min. 85), Markel (min. 64, Auría), Raúl (min. 64, Aarón), Arambarri, Aguirregabiria, Riki (m. 75, Dorrio), Uzkudun, Unzueta. GOL: 1-0-Min. 4:Tellechea. ÁRBITRO:Carlos Castell Orozco (Comité de Castilla-La Mancha). Tarjetas amarillas a Tellechea y Nico Conesa y al visitante Markel. INCIDENCIAS:Partido de la primera jornada del grupo 1 de la Primera Federación. Minuto de silencio por los aficionados verdes fallecidos . Homenaje a Nerea y Tatiana, históricas del Cacereño Femenino. 4.359 espectadores en el Príncipe Felipe.

Fue el debut soñado el del Cacereño en su segundo año en Segunda Federación. Venció al Mirandés, el teórico coco del grupo (1-0), y sonrió abiertamente con su primer triunfo en la liga. Ytodo ello, dejando una estela de equipo solidario y coral, además de físicamente muy potente, cualidad que vale oro en la tercera categoría del fútbol nacional. Solamente la preocupante lesión final de José Alonso puede ponerse como pero.

Julio Cobos optó por un doble pivote muy utilizado en el estío dando confianza a Nico Conesa y Gete en el eje y por Artola, Tellechea y Osama en punta como tres futbolistas que pueden ejercer perfectamente de ‘9’. Ytodo ello, con Monerris lesionado y con Runy e Iván Fernández, teóricos futbolistas de la máxima confianza del entrenador verde, en la banca de inicio. En principio, la intención era hacer un partido largo.

Tras un regalo del meta visitante Jesús Ruiz, Tellechea abrió la veda anotadora del CPC.En su segunda etapa en el decano extremeño, el madrileño estuvo hábil y listo. Minuto 4 y todo sobre ruedas.

Celebración del gol de Tellechea. / Vanessa Pavón

El inesperado tanto dejó a todos descolocados, incluidos a los locales. El juego se desarrolló desde entonces más en terreno verde, aunque el Mirandés abusó del fútbol directo. Demasiados córners (cinco en los 25 primeros minutos), pero sin consecuencias. Los delanteros del Cacereño eran los primeros verdaderos defensas.

Pelea por un balón con Artola de protagonista. / Vanessa Pavón

El CPC esperaba a la contra mientras el cuadro burgalés intentaba imponer su jerarquía y favoritismo, pero apenas disponía de huecos para crear peligro. La defensa local tiene este año un verdadero líder para coger el testigo de Javi Barrio:Iván Martínez, el capitán de esta temporada. Impecable su primer acto, con Alonso secando a Unzueta, uno de los mejores delanteros de la categoría, la pasada campaña en el Lugo. Los laterales, infranqueables, tanto Sergi López como Adri Expósito.

El partido se adormeció en los minutos finales, sin que los locales pasaran por apuros mucho más allá de varios centros y una petición de penalti. El Mirandés no había lanzado entre los tres palos.

Segundo acto

En el segundo tiempo hubo más fútbol y más lanzamientos a las metas rivales. Tellechea estuvo cerca del 2-0, pero respondió, esta vez bien, el meta Jesús Ruiz.

Unzueta volvió a flirtear con el empate, pero el balón se fue a la izquierda de Nieves. Podía ocurrir cualquier cosa.

El equipo de Cobos, con unos enormes Nico Conesa y Gete, mordían en cada disputa de balón, hasta intimidando a su rival. Su labor de desgaste fue de época también en este segundo tiempo.

Muneta movió el banquillo para buscar más profundidad ante la impotencia ofensiva visitante. También entraron Run y e Iván Fernández en el decano por Osama y Tellechea, ambos vaciados durante 68 minutos.

La lesión de José Alonso creó toda la alarma del mundo en los estertores del choque. El central, perfecto durante el partido, se lastimó él solo la rodilla.

El público volvió a ser lo mejor del espectáculo futbolero. Se ve que la gente vuelve a disfrutar, y más con las mejoras del estadio, especialmente en preferencia. En otros aspectos no tanto:en una entidad con más de 4.000 abonados, es triste comprobar cómo, en un partido que se inicia a las 21.15 horas, el último autobús disponible parte de los alrededores del estadio a las 22.30. Inconcebible (y subsanable en el futuro) que pueda darse esta vergonzante circunstancia de algo que urge solucionar para la próxima cita.

De momento, tres puntos, que es el fin de todo, la verdadera razón de ser de cualquier competición. Y la alegría del respetable, tremenda y lógica.