Tafur: "Tenemos una plantilla con 22 titulares y, si el jugador lo entiende, aspiraremos a todo"

El Extremadura afronta su regreso a Primera Federación después de un verano especialmente intenso. El salto de categoría no se limita a lo que ocurre sobre el terreno de juego. El club trabaja para adaptar su estructura a un escalón mucho más exigente, próximo al fútbol profesional, mientras una afición que ha acompañado al equipo durante su vertiginoso crecimiento vuelve a responder con fuerza. En medio de ese proceso, su presidente, Daniel Tafur, ha repasado en una entrevista en COPE Almendralejo el momento que atraviesa la entidad.

Tafur evita colocar una etiqueta concreta a la temporada. Para un recién ascendido, hablar inicialmente de permanencia podría parecer lo más razonable. Sin embargo, el presidente tampoco quiere establecer límites antes de empezar. Su objetivo es «competir por lo máximo», consciente de que Primera Federación ha demostrado ser una categoría difícil de pronosticar.

El dirigente azulgrana pone como ejemplo lo sucedido la pasada campaña. Mientras un recién ascendido como el Sabadell terminó consiguiendo el salto a Segunda División, equipos históricos y con importantes presupuestos sufrieron mucho más de lo esperado. La conclusión que extrae es sencilla: nadie puede relajarse.

«Esta categoría no permite ni un ápice de relajación ni de conformismo», advierte Tafur. Para el presidente, intensidad y concentración tendrán que acompañar al Extremadura desde el primer hasta el último minuto. «Eso es innegociable para el Extremadura. Ahora y siempre».

22 titulares

La pretemporada ha dejado buenas sensaciones dentro del club, aunque Tafur resta importancia a los resultados. Entiende que el verdadero objetivo de estas semanas era recuperar ritmo competitivo, integrar las incorporaciones, seguir cohesionando al grupo, trabajar conceptos y ofrecer minutos a jugadores de la cantera. A ello añade un aspecto especialmente positivo: evitar lesiones importantes.

«Llegamos bien al inicio de Liga, con mucha energía», asegura. Una ilusión que el presidente también percibe fuera del vestuario: «Noto a una afición muy ilusionada».

Buena parte de las expectativas generadas alrededor del equipo proceden del mercado realizado. Tafur considera que el Extremadura ha cumplido e incluso «superado» los objetivos que se había marcado al comenzar el verano. La dirección deportiva ha reforzado las diferentes líneas con futbolistas experimentados y jóvenes a los que el club considera preparados para competir desde el primer momento.

De ahí una de las afirmaciones más rotundas del presidente: «Aquí no hay jugadores de relleno o experimentos. Hemos confeccionado una plantilla con 22 titulares».

Tafur explica que el Extremadura ha intentado moverse en el mercado sin abandonar su hoja de ruta económica. El club ha renunciado a determinadas operaciones al considerar que las cantidades solicitadas no guardaban relación con el nivel del jugador. Una situación especialmente evidente entre los delanteros, después de que algunos de los atacantes más destacados de Primera Federación hayan dado el salto a Segunda o a campeonatos extranjeros.

«Hay equipos que pagan locuras, pero eso no significa que los jugadores que contratan tengan un nivel superior», señala. El Extremadura, sostiene, ha preferido mantener la disciplina presupuestaria y esperar hasta encontrar las piezas que realmente buscaba.

Más que los nombres propios, Tafur pone el acento en la profundidad del vestuario. El calendario obligará a disputar al menos 38 jornadas de Liga y un encuentro de Copa del Rey, en una competición física, igualada y con partidos que habitualmente se prolongan más allá de los cien minutos.

Ese contexto explica la apuesta por disponer de alternativas en todas las posiciones. También condicionará la gestión que tendrá que realizar David Rocha. Tafur define al entrenador como un técnico «valiente» y convencido de utilizar los recursos de los que dispone. Por ello espera rotaciones y un reparto importante de minutos durante el campeonato.

El mensaje hacia el vestuario es que todos serán necesarios.

«Si los jugadores entienden que son necesarios los 22 podremos aspirar a todo», afirma. Para Tafur, la fortaleza del Extremadura debe residir precisamente ahí: «El grupo es la clave». Destaca además la existencia de futbolistas con capacidad de liderazgo, experiencia y una calidad humana que considera fundamental para gestionar una temporada en la que inevitablemente aparecerán momentos difíciles.

Cerca de 4.500 abonados y un estadio que «da puntos»

El crecimiento deportivo vuelve a encontrar respuesta en la grada. Las previsiones del club pasan por cerrar la campaña con cerca de 4.500 abonados, una cifra que Tafur recibe con satisfacción y que confirma el respaldo social que continúa rodeando al proyecto.

El presidente concede además un valor especial al Francisco de la Hera. El estadio fue determinante durante la pasada temporada y confía en que vuelva a serlo en Primera Federación.

«Este estadio impone y nuestra afición aprieta y da puntos», resume.

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Esa comunión entre equipo y grada será especialmente importante ahora que el Extremadura entra en un campeonato con rivales de mayor entidad y escenarios mucho más exigentes. El club entiende que convertir nuevamente su estadio en un lugar incómodo para los visitantes puede terminar marcando diferencias.