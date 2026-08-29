Alfred Gothler refuerza el ataque del Extremadura

Más madera para el Extremadura en ataque. El club ha anunciado la llegada del delantero danés, Alfred Gothler, jugador que llega cedido por una temporada del Leganés, equipo al que llegó en el mercado invernal anterior por cerca de 300.000 euros. El futbolista, considerado una de las perlas danesas, jugó este verano el Europeo sub19 con su selección y ha brillado con 10 goles la pasada temporada en el Koge, equipo de la Segunda División de su país.

La auténtica explosión de este jugador llegó el año pasado. Su balance con el primer equipo danés antes de marcharse a España fue de 53 partidos oficiales y 10 goles, una cifra especialmente interesante teniendo en cuenta que buena parte de sus primeras apariciones llegaron siendo todavía juvenil.

El futbolista ya entrenó este sábado en la ciudad deportiva de Almendralejo y David Rocha se lo llevará a Logroño para el partido del debut de este lunes, a las 19.00 horas, en Las Gaunas.

Para ese encuentro, el Extremadura tiene la duda de Luka Lecic, que con un problema muscular tiene difícil participar. En cambio, ya podrá contar con el lateral Ismael Beckoucha.

Noticias relacionadas

Rocha valoró la incorporación del joven Gothler y destacó especialmente su polivalencia ofensiva. «Es un chico que te puede hacer las tres posiciones de ataque. Es delantero, pero puede jugar también en banda, tiene mucha movilidad y buen golpeo. Creo que nos va a ayudar, nos va a sumar y, sobre todo, va a complementar lo que tenemos arriba».