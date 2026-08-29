El Badajoz cambia a Carlos Bravo por Iker Guarrotxena

El Badajoz ha aprovechado los últimos días del mercado para cerrar definitivamente su plantilla. A falta de cuatro días para el final de la ventana estival, el conjunto blanquinegro ha incorporado al delantero Iker Guarrotxena después de oficializar la salida de Carlos Bravo, cuya ficha ha permitido completar la operación.

La historia comenzó el pasado jueves durante la presentación de Nacho Sánchez, cuando Luis Oliver Sierra dejó claro que el equipo seguía buscando un delantero y que, si llegaba un nuevo refuerzo, sería necesaria una salida para cumplir con el límite de fichas.

Esa baja se confirmó a última hora del viernes. El club anunció a través de sus redes sociales la marcha de Carlos Bravo con un emotivo mensaje de despedida, en el que quiso reconocer el peso del futbolista tanto dentro como fuera del vestuario.

«Hoy nos toca despedirnos de Carlos, una de esas personas que dejan huella en el campo pero sobre todo fuera de él. Pieza clave en un ascenso que, cuando llegó, parecía imposible. Tanto el club como la ciudad te recordaremos para siempre. Gracias por todo, Badajoz siempre será tu casa», rezaba el mensaje en el que se anunciaba la baja de Bravo.

Cralos Bravo durante la celebración del ascenso en el balcón del Ayuntamiento. / Jota Granado

Guarrotxena completa la delantera

El relevo no tardó en hacerse oficial. En la mañana del sábado, el Badajoz anunció el fichaje de Iker Guarrotxena, delantero vasco de 33 años, que aterriza en el Nuevo Vivero tras su paso por el Persijap Jepara, de la liga de Indonesia.

El atacante llega avalado por una trayectoria marcada por el gol. Acumula cerca de 100 tantos como profesional y cuenta con una amplia experiencia en el fútbol español, especialmente en Segunda División, donde disputó 127 partidos con Tenerife, Bilbao Athletic, Mirandés y Cultural Leonesa, firmando 15 goles y 9 asistencias.

Su carrera también ha tenido un marcado recorrido internacional. Ha vestido las camisetas del Pogon Szczecin (Polonia), Volos (Grecia), Western United (Australia), Goa y Mumbai (India), además del Persijap Jepara (Indonesia), manteniendo una notable capacidad goleadora en sus distintas etapas.

Con su incorporación, el Badajoz da por cerrada la plantilla y completa el trío de delanteros que Miguel Ángel Ávila había solicitado al inicio del mercado. Borja Domingo, Alegría e Iker Guarrotxena serán las referencias ofensivas del conjunto pacense en su regreso a Segunda Federación.

Polémica despedida de Bravo

La salida del delantero madrileño no pasó desapercibida. Tras hacerse oficial su marcha, Carlos Bravo publicó una carta en sus redes sociales bajo el título «No me quiero despedir porque no me quiero ir», en la que agradeció el apoyo recibido por el club, la afición y sus compañeros, pero también lanzó un mensaje directo hacia Miguel Ángel Ávila.

«La decisión del ínclito entrenador no va a empañar lo importante que me han hecho sentir», escribió el atacante, dejando patente su desacuerdo con la decisión que ha precipitado su salida.

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En el tramo final de la carta, Bravo aseguró marcharse «con la conciencia tranquila tras haberme dejado la piel en cada partido» y reivindicó su papel en la consecución del ascenso. Cerró su despedida con un mensaje dirigido al entorno blanquinegro: «Siempre seré un blanquinegro más. Cabeza alta, que la agachen otros».

Fuente: La Crónica de Badajoz