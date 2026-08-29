Fútbol
El Barcelona traspasa a Héctor Fort a la Real Sociedad
El club donostiarra ha pagado a la entidad azulgrana unos ocho millones de euros por el 50% de la propiedad del futbolista
EFE
El Barcelona ha hecho oficial este sábado el traspaso a la Real Sociedad del lateral Héctor Fort, que firma un contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2031.
El zaguero catalán no entraba en los planes del entrenador del equipo azulgrana, Hansi Flick, y en las últimas semanas se había entrenado al margen de sus compañeros a la espera de resolver su futuro.
En su comunicado, el Barcelona no detalla las cantidades de la operación, pero precisa que se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del jugador.
Según diversos medios, la Real Sociedad ha pagado a la entidad azulgrana unos ocho millones de euros por el 50% de la propiedad del futbolista.
Héctor Fort (Barcelona, 2006) se incorporó a La Masía en 2013 y, tras destacar en todas las categorías inferiores del Barcelona, debutó con el primer equipo en 2023 en un encuentro de la Liga de Campeones ante el Amberes.
Durante su etapa en el primer equipo azulgrana disputó 30 partidos antes de su cesión la temporada pasada (2025-26) al Elche, con el que firmó tres goles y dos asistencias en diecisiete partidos.
Fort, de 20 años, es un defensa polivalente que puede jugar tanto en el lateral derecho, su posición natural, como en el izquierdo. Destaca por su velocidad por la banda y su capacidad de llegada al área.
- Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: 'Iban abrazados y muy cariñosos
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
- La Refranería baja la persiana en Cánovas tras 14 años de negocio hostelero en Cáceres
- Una intervención policial por un hombre 'con actitud violenta' genera expectación en la parte alta de Ronda del Carmen
- Jaime Polo, el cacereño que competirá en una de las principales federaciones de culturismo natural
- Primer gran alegrón del Cacereño
- Un centenar de efectivos vigilará la gala de las Medallas de Extremadura, marcada por el fenómeno Sanguijuelas del Guadiana
- Cáceres comprará por 119.000 euros dos vehículos para la Policía Local tras fracasar la vía del renting