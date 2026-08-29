Nico Conesa (Cacereño): "Esta victoria es un subidón de adrenalina"

Nico Conesa fue una de las voces más satisfechas del Cacereño después del triunfo ante el Mirandés en el estreno liguero. El futbolista verde puso el acento tanto en la entidad del rival como en la manera en la que respondió el equipo en el Príncipe Felipe y, sobre todo, en el impulso que puede suponer comenzar la temporada con tres puntos.

"Qué victoria para empezar contra uno de los grandes de la categoría. Sobre todo estoy contento por cómo ha respondido el equipo y por darle una alegría a la afición", señaló Conesa al término del encuentro.

El centrocampista considera que comenzar ganando puede tener un efecto inmediato en la confianza de una plantilla que afronta otra temporada con la permanencia como principal objetivo. "Esta victoria va a ser un subidón de adrenalina. Ya íbamos con buen pie, pero ganar al Mirandés en la primera jornada nos va a hacer ir a Coruña a darlo todo e intentar traernos otra vez los tres puntos".

La permanencia, objetivo principal

Pese al entusiasmo del estreno, Conesa mantiene el discurso prudente del vestuario. "El objetivo, como todo el mundo sabe, es la permanencia, intentar sufrir menos que el año pasado, pero bueno, quién sabe lo que puede pasar".

El jugador recordó además que el Cacereño ya se había marcado algunos objetivos inmediatos antes de arrancar la competición liguera. "Los objetivos siguen en pie, que eran ganar la final de la Copa y sacar los tres puntos en el primer partido. Ahora vamos a por lo siguiente".

La victoria, según explicó, ha reforzado el ambiente interno del grupo. "El vestuario está muy contento, está con mucha confianza. Ahora toca preparar la semana y volver a ir a por los tres puntos".

El respaldo del Príncipe Felipe

Conesa también valoró especialmente la respuesta de la afición. Un total de 4.359 espectadores acudieron al Príncipe Felipe en pleno mes de agosto, una cifra que el futbolista relacionó con el vínculo creado durante la complicada permanencia de la pasada temporada.

«Eso dice mucho de la afición. Cómo terminamos el año pasado con la salvación fue también mucho por parte de ellos. Fueron a Zamora, estuvieron con nosotros en todos lados y lo han vuelto a demostrar este año en el primer partido», destacó.

Para Conesa, el mejor modo de corresponder a ese respaldo es sencillo: «Seguir y darles victorias como la de hoy».

Cobos: «Sabía que mi equipo iba a competir»

Julio Cobos también mostró su satisfacción tras el encuentro, especialmente por el nivel del rival al que consiguió imponerse el Cacereño. "Nos hemos enfrentado a un equipo que seguro que va a estar peleando por ascender. Ya dije en la previa que no sabía el resultado, evidentemente, pero sí sabía que mi equipo iba a competir bien".

El técnico destacó el buen inicio de los suyos y la rapidez con la que llegó el gol. "Iniciamos muy bien el partido. En el minuto cuatro o cinco hicimos el gol y durante esos primeros minutos el equipo interpretó muy bien que, cuando robábamos, teníamos que intentar salir rápido".

Después, el Mirandés acumuló más posesión, algo que Cobos asumió como lógico por «la muchísima calidad» de sus jugadores. Sin embargo, el entrenador valoró especialmente la solidez del equipo verde. "En realidad no hemos sufrido. Nos han sacado algún córner, pero hemos sabido defender toda la estrategia muy bien y no recuerdo ningún tiro entre los tres palos".

«Las temporadas hay que ganarlas en casa»

En la segunda mitad, el Cacereño intentó dar un paso adelante. "Tratamos de apretarles un poco más y presionar más arriba para provocar su error. Creo que merecimos un segundo gol que nos hubiese dado tranquilidad", explicó Cobos.

Ese tanto no llegó y el equipo tuvo que defender el 1-0 hasta el final, condicionado además por la lesión de José Alonso. «Cuando el resultado es corto, en cualquier momento te pueden empatar. Hemos tenido que replegarnos un poquito más, pero el equipo ha sabido defender muy bien».

Más allá de los tres puntos, Cobos concedió un valor especial al hecho de comenzar ganando en el Príncipe Felipe después de las dificultades sufridas como local la pasada temporada.

"Las temporadas hay que ganarlas en tu casa. Los objetivos casi siempre se cumplen en casa, que es donde te tienes que hacer fuerte, y después rascar fuera todo lo que sea posible". El entrenador considera también importante haber podido entrenar y competir durante la pretemporada en el propio estadio, algo que no ocurrió hace un año. «El año pasado jugamos el primer partido aquí sin haber entrenado en el campo. Entiendo que eso nos costó mucho y nos lastró durante la temporada».

Por eso, el triunfo inicial tiene también un componente de confirmación. "Los resultados reafirman y hacen creer al futbolista que lo que se está haciendo está bien. Esta victoria, aparte de los tres puntos, reafirma un poco que el trabajo que se está haciendo es bueno".

Cobos, no obstante, evitó lanzar las campanas al vuelo. "Esto no deja de empezar. Hay que pensar en el siguiente partido porque aquí los puntos cuestan muchísimo".