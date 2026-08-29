El Coria entra en la historia por Irún

Se acabaron las pruebas. Este domingo comienza la temporada más importante de la historia del Coria. El conjunto celeste disputará por primera vez un partido en Primera Federación y lo hará a más de 700 kilómetros de La Isla, en el Stadium Gal de Irún (18.30 horas), frente a uno de los nombres con más historia del fútbol español. Un estreno de máxima exigencia para empezar a comprobar hasta dónde puede llegar el equipo de Rai Rosa en una categoría desconocida para el club, pero a la que llega con una idea muy clara: competir.

El objetivo no pasa por cambiar la identidad que llevó al Coria hasta aquí. Al contrario. Los caurienses quieren trasladar a Primera Federación la capacidad para mantenerse dentro de los partidos, incomodar al rival y competir hasta el final que resultó fundamental durante la pasada campaña y especialmente en una fase de ascenso casi perfecta. Tres victorias en cuatro encuentros, cinco goles a favor y ninguno en contra condujeron al conjunto celeste hasta un histórico salto de categoría.

Rai Rosa tampoco esconde la dificultad de lo que espera a partir de ahora. El técnico considera fundamental que su equipo reduzca al máximo el periodo de aclimatación: «Tenemos que adaptarnos lo antes posible». Y relaciona directamente el disfrute de esta temporada histórica con el rendimiento: «Disfrutaremos si competimos y lo hacemos bien». La meta, al menos de partida, está definida. «Permanecer sería un hito histórico», reconoce el entrenador.

Buenas sensaciones durante el verano

El Coria llega al comienzo liguero después de una pretemporada que ha dejado motivos para el optimismo. Ha disputado ocho amistosos con cinco victorias, dos empates y una única derrota, precisamente ante el Real Valladolid, rival de superior categoría. Por el camino ha superado, entre otros, a Badajoz, Unionistas y Betis Deportivo, además de empatar frente al Zamora y el Extremadura.

No todo son buenas noticias para Rai Rosa. El técnico afrontará el estreno sin Javi Garrido, que estará alrededor de mes y medio apartado de los terrenos de juego, ni Trapero, lesionado en el último amistoso. Tampoco estará disponible Toper, que debe cumplir dos encuentros de sanción que arrastra de la pasada temporada.

El verano ha sido especialmente intenso en los despachos de La Isla. La dirección deportiva encabezada por Alfonso Gutiérrez ha incorporado a 13 jugadores y todavía permanece atenta al cierre del mercado para intentar completar la plantilla. El último en incorporarse ha sido Aimar Santiago, mediapunta de 20 años que llega cedido por el Real Madrid y que puede actuar también en ambas bandas. El club confirmó su llegada este viernes para reforzar el frente ofensivo.

El trabajo de Gutiérrez también ha permitido conservar o incorporar futbolistas que tenían otras propuestas económicamente superiores, con nombres como Aarón Alonso, Edu Llorente o Pau Palacín, este último llamado a tener peso ofensivo después de su etapa en el Cacereño.

Un histórico que también regresa

Si especial es el partido para el Coria, enfrente espera un rival que también comienza una nueva etapa. El Real Unión regresó la pasada temporada a Primera Federación después de proclamarse campeón de su grupo de Segunda Federación y certificar el ascenso con cuatro jornadas todavía por disputar.

Hablar del conjunto de Irún es hacerlo además de uno de los pioneros del fútbol español. Fue uno de los clubes fundadores del Campeonato Nacional de Liga y cuenta en su palmarés con cuatro Copas del Rey, conquistadas en 1913, 1918, 1924 y 1927. Actualmente la familia Emery mantiene su implicación en el proyecto, con Igor Emery como presidente del Consejo de Administración.

En el banquillo continúa Ramsés Gil, el técnico del ascenso, al frente de un equipo que apuesta por la intensidad y una presión adelantada. Entre sus argumentos aparecen jugadores como Ander Martín o Luca Sangalli, este último con experiencia en Primera División con la Real Sociedad y también en Segunda con Cartagena y Málaga.

Dos recién ascendidos, por tanto, frente a frente en el Stadium Gal. Pero con historias muy diferentes detrás. Para el Real Unión se trata de regresar a una categoría que conoce. Para el Coria será cruzar una frontera que nunca antes había atravesado. Desde este domingo, lo que hasta hace apenas unos meses parecía un sueño pasa a ser competición.