Sofiane propulsa al Mérida en el 90

1-MÉRIDA: Adrian Csenterics, Alejandro Jay, Nacho González, Fito Rodríguez (Hugo Carrillo, min.72), Álex Barbu, Gio Almeida, Martín Solar, Raúl Beneit, Carlos Doncel (Benny, min.84), Dani Sandoval (Jota, min.72) y Hallsson (Sofiane, min.67). 0-DEPORTIVO FABRIL: Álex Marqués, Quique Teijo, Samuel, Serrano (Iker Gil, min.82), Vidal, Koke (Estévez, min.84), Rubén López, Luisao (Álvaro Fraga, min.64), Guerrero (Justino, min.64), Kevin y Martín Ochoa (Guille, min.82). GOL: 1-0 Sofiane, min.90. ÁRBITRO: Luis Enrique Morona del Campo. Madrileño. Amonestó a los locales Fito Rodríguez y Sofiane, y a los visitantes Rubén López, Kevin y Guille. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 3120 espectadores en el primer partido de liga del grupo 1 de la Primera Federación.

El Mérida comienza la temporada con una sonrisa, la que le confiere el gol en el minuto 90 de Sofiane para que los tres puntos no vuelen del Romano José Fouto ante un Deportivo Fabril que no mereció irse de vacío.

La imagen de los emeritenses no ha mejorado a la que se vio en la pretemporada, con un equipo muy serio atrás pero bastante inoperante en el ataque.

Más allá de la victoria, lo mejor del partido de los de Beltrán es que muestra un rigor defensivo que no se vio en ningún momento de la campaña pasada. Con la portería a cero se está mucho más cerca de la victoria, pues, a pesar de que el juego no fue fluido, el balón parado puede ser una gran baza, tal y como lo ha terminado siendo en el tanto del delantero romano.

Con Sandoval

Durante los 72 minutos que estuvo en el campo, Dani Sandoval era el principal recurso ofensivo. Sorprendió su titularidad a tenor de lo poco que había jugado en pretemporada por sus problemas físicos, sin embargo, el asturiano recordó a la versión de hace dos temporadas. A los dos minutos tuvo el disparo más peligroso del su equipo, pero se fue fuera por poco. La jugada demostró que los emeritenses se sienten cómodos presionando en campo contrario y acabando pronto la jugada.

Ese ímpetu duró poco y conforme pasaban los minutos, el Deportivo Fabril fue dominando la pelota y acercándose a la portería de Csenterics, aunque con poca puntería. El mencionado rigor defensivo local, se imponía a los ataques gallegos.

Las pausas de hidratación se están convirtiendo en el fútbol mundial en el momento en el que cambian las tendencias de los partidos y, en este encuentro, tras el de la primera mitad, el partido se rompió un poco y en ese contexto el Mérida disfruta. Cerca estuvo el propio Sandoval de adelantar a los suyos antes del descanso.

La reanudación fue similar al comienzo del choque: el Mérida volvió a salir queriendo presionar arriba, pero poco a poco casi todo ocurría en la zona ancha y los porteros prácticamente no aparecían.

En el tramo final del choque, tras la pausa de hidratación, el Deportivo Fabril acentuó más su posesión consiguiendo encerrar durante varios minutos a los locales, a los que no les duraba la pelota y prácticamente no salían de su campo.

La sensación es que el empate se podía tomar como un buen resultado para los locales, pues el gol estaba más cerca de los visitantes, sin embargo, el Mérida encontró en el balón parado su mayor argumento. Antes del gol, ya tuvo dos lanzamientos peligrosos, hasta que en el 90, una falta lateral de Martín Solar a la que salió tarde el portero Álex Marqués, dejó el balón muerto en el punto de penalti desde donde Sofiane de primeras, atento a la caída, puso el gol y el delirio en la grada.

Apuros finales

Curiosamente, tras el tanto, en los diez minutos de alargue, los emeritenses perdieron todo el rigor que habían desarrollado hasta el momento y los gallegs tuvieron hasta dos ocasiones muy claras en acciones que, hasta ese momento, estaban siendo muy bien defendidas, pues fueron dos centros desde la derecha, en el primero, el delantero no consiguió rematar y en el segundo se fue alto.

Al final, la victoria fue muy celebrada pues en un gran comienzo de campeonato a partir del cual seguir creciendo, principalmente a nivel ofensivo.

Con el 1-0, seis de seis puntos posibles de los extremeños en el estreno en la categoría este año, ya que el Cacereño ganó al Mirandés el viernes. Para este domingo se espera un positivo debut del Coria en Irún y el lunes que el Extremadura haga lo propio en Logroño.