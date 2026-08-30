Alberto Ginés se corona campeón de Europa en dificultad

Alberto Ginés volvió a escribir este domingo una página grande para el deporte extremeño. El escalador cacereño se proclamó campeón de Europa de dificultad en Laval (Francia) después de imponerse en una final en la que confirmó su condición de favorito y su actual dominio de la especialidad.

Ginés alcanzó los 40+ en la ronda decisiva para hacerse con el oro por delante del italiano Giovanni Placci, segundo con 36, y del francés Sam Avezou, tercero con 33+. Ya había avisado en semifinales, donde fue el mejor con 44+, superando al checo Adam Ondra, que se quedó en 42+. El cacereño llegaba a la cita como número uno del ranking mundial de dificultad.

Un palmarés que sigue creciendo

El título de Laval supone el primer oro continental de la carrera de Ginés y eleva a cuatro sus medallas en Campeonatos de Europa. Antes había logrado la plata en dificultad en Edimburgo 2019 y dos bronces en Múnich 2022, uno en dificultad y otro en la prueba combinada.

El éxito confirma además el gran momento que atraviesa el campeón olímpico de Tokio 2020. Esta temporada ya había subido a lo más alto del podio en la prueba de Chamonix de las World Climbing Series y había sido segundo en Wujiang e Innsbruck. World Climbing lo mantiene al frente del ranking mundial masculino de dificultad.

La victoria llega después de una etapa de cambios para el cacereño, que ha trasladado su preparación a Eslovenia y trabaja ahora en el grupo dirigido por Roman Krajnik. Su apuesta está especialmente enfocada en la dificultad, una disciplina que en Los Ángeles 2028 tendrá por primera vez medalla olímpica independiente, separada del búilder.

Orgullo desde Cáceres

El triunfo tuvo una rápida respuesta en Extremadura. La Diputación de Cáceres felicitó públicamente al deportista, al que reconoce como Embajador de la Provincia. «¡Enhorabuena, Alberto Ginés!», publicó la institución tras confirmarse el resultado, destacando el orgullo por su nuevo título de campeón de Europa de dificultad.

A sus 23 años, Ginés suma así otra cima a una trayectoria que ya tenía como gran hito el oro olímpico logrado en Tokio con solo 18. Cinco años después, el cacereño vuelve a instalarse en lo más alto y refuerza una temporada que le devuelve al primer plano internacional con el gran objetivo de Los Ángeles 2028 cada vez más definido.