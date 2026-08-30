Badajoz y Don Benito cierran la pretemporada al alza

Badajoz y Don Benito cerraron este domingo la pretemporada con sendas victorias y buenas sensaciones antes del estreno liguero del próximo fin de semana. Los blanquinegros se impusieron por 0-5 al Atlético Pueblonuevo, de Tercera Federación, mientras que los rojiblancos superaron por 1-0 al Puertollano, rival de Segunda Federación encuadrado en el grupo 5.

El Badajoz afina la puntería

El conjunto pacense dominó desde el inicio y pronto encontró premio. Borja Domingo abrió el marcador en el minuto 13 tras una buena combinación colectiva y Bermúdez amplió la ventaja en el 30 con un disparo desde fuera del área. Antes del descanso, Sergio Tienza sostuvo la portería a cero con una doble intervención.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. Bermúdez avisó con un remate al palo y, en el 56, Borja Domingo firmó el 0-3 con un potente disparo lejano que tocó en el larguero antes de entrar. Los cambios no frenaron al Badajoz, que siguió generando ocasiones. El cuarto llegó en el 75 tras un pase de la muerte de Perero y, tres minutos después, Nacho Sánchez se estrenó como goleador en su debut con una vaselina que cerró el 0-5 definitivo. El equipo todavía pudo ampliar la renta con un remate de Gus al larguero en el tramo final.

El Don Benito también llega con victoria

Más ajustado fue el triunfo del Don Benito en el Vicente Sanz ante el Puertollano. Los de José Carlos Prieto firmaron un partido serio y dispusieron de las mejores ocasiones. Antonio Pavón estrelló un balón en el larguero en el minuto 11 y Rubén Sánchez rozó el gol de cabeza antes de que César Llera tuviera que intervenir para evitar el tanto visitante.

El premio llegó en el 42, cuando Nando Copete marcó el único gol del encuentro y permitió al Don Benito marcharse al descanso con ventaja. Tras la reanudación, Pavón volvió a encontrarse con la madera en el minuto 58. Prieto aprovechó después para repartir minutos y realizar numerosos cambios sin que el equipo perdiera el control del choque en ningún momento.

Ambos representantes extremeños de Segunda Federación ponen así punto final a sus amistosos. El Badajoz debutará el domingo en el Nuevo Vivero ante el Tenerife B a las 12.00 horas, mientras que el Don Benito comenzará la liga también el domingo a las 19.00, a domicilio frente al Atlético Antoniano.