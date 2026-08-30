Fran Beltrán pone en valor la solidez del nuevo Mérida

El Mérida arrancó la temporada con tres puntos y Fran Beltrán puso el foco, más que en el resultado, en la forma en la que su equipo supo competir ante el filial del Deportivo de la Coruña. El técnico explicó que el plan pasaba por elevar la agresividad en la presión, defender con solidez y llevar el partido a un escenario más físico. «Hemos ganado como se gana a un filial», resumió, comparando el encuentro con el triunfo del curso pasado ante el Castilla.

Beltrán reconoció que el Mérida fue más directo de lo que pretende ser, pero defendió que era una idea específica para castigar la línea defensiva del Fabril. El plan buscaba ganar segundas jugadas y atacar la espalda. «Era un plan específico para jugar contra este rival», señaló.

Lo que más satisfecho dejó al entrenador fue la respuesta sin balón. «Lo que más me ha gustado ha sido la solidez y la portería a cero», afirmó. Recordó que Adri apenas tuvo que intervenir y valoró que el equipo supiera gestionar los minutos posteriores al 1-0, pese a que el Fabril generó más inquietud al final.

Los 'peros' del triunfo

El entrenador también pidió tiempo para ver la mejor versión del Mérida. Admitió que con balón deben mejorar y encontrar fases en las que los atacantes reciban en mejores condiciones. «Los equipos van a crecer. Va a crecer el Dépor y vamos a crecer nosotros», insistió.

Mérida Fabril /

Beltrán aprovechó además para salir en defensa de sus delanteros tras las críticas del verano. Destacó el desgaste de Hallsson sobre la defensa gallega y explicó que la entrada de Sofiane buscaba aprovechar los espacios con un rival castigado por el esfuerzo y el calor. El francés terminó decidiendo el choque en el minuto 90.

Pese a las ausencias y a varios futbolistas actuando fuera de posición, Beltrán lanzó un mensaje optimista. «Creo que hay que ilusionarse», dijo sobre un grupo que, a su juicio, trabaja «una barbaridad». Y cerró agradeciendo el empuje del Romano: «Hemos sentido el apoyo en todo momento». Para el técnico, ese respaldo hizo al Mérida defender y atacar «con más gente» en un estreno que deja la primera señal: «Hoy ya hemos empezado a demostrar que somos competitivos».