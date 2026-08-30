El Cacereño conoce este lunes su primer obstáculo hacia la Copa del Rey

El Cacereño conocerá este lunes 31 de agosto su primer rival en la fase nacional de la Copa Federación, una competición que los verdes afrontan con un incentivo considerable en el horizonte, pese a lo que realmente importe es la liga, que se ha iniciado de manera inmejorable. Alcanzar las semifinales supondría obtener directamente una de las cuatro plazas que el torneo concede para disputar esta temporada la Copa del Rey. El sorteo de dieciseisavos comenzará a las 13.00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y podrá seguirse a través de los canales oficiales de la Federación Española.

El equipo de Julio Cobos ha quedado encuadrado por criterios de proximidad geográfica en la denominada Copa D, que reúne a los representantes de Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla. Son ocho conjuntos y, por tanto, siete los posibles adversarios del Cacereño en su estreno.

Cinco de ellos ya están definidos: Recreativo de Huelva, Dos Hermanas 1971, Motril, La Street de Ceuta y UD Melilla. Las otras dos plazas corresponden a los representantes de Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, que quedarán resueltas este mismo domingo.

Dos rivales pendientes este domingo

En Andalucía Occidental, la plaza saldrá del Bollullos-Conil, cuya vuelta se disputa este domingo a las 20.00 horas. El Bollullos parte con ventaja después de imponerse por 0-1 en el encuentro de ida disputado en Conil.

A la misma hora se resolverá la representación de Andalucía Oriental. Arenas de Armilla y UD San Pedro llegan a la vuelta en terreno granadino después del 1-1 registrado en el primer partido.

Será, por tanto, entre esos siete nombres de donde salga el primer adversario del conjunto de Julio Cobos. Entre los ya clasificados sobresale por nombre y categoría el Recreativo de Huelva, mientras que el sorteo también puede deparar desplazamientos bastante más largos y complejos logísticamente como los de Ceuta o Melilla.

La Federación distribuirá a los 32 participantes en cuatro grupos geográficos de ocho equipos. Dentro de ellos se disputarán dieciseisavos, octavos y cuartos de final, con un nuevo sorteo para cada eliminatoria. El campeón de cada uno de esos cuatro cuadros accederá a semifinales. Y ahí aparece el gran premio para el Cacereño: los cuatro semifinalistas tendrán asegurada su presencia en la Copa del Rey.

Tres eliminatorias hasta la Copa

De esta forma, el conjunto verde necesita superar tres eliminatorias para conseguir el billete copero. Un objetivo suficientemente atractivo como para que Julio Cobos ya haya reconocido su intención de llegar «lo máximo posible» en la Copa Federación.

El entrenador, sin embargo, es consciente del equilibrio que deberá encontrar entre las dos competiciones. La preocupación no reside tanto en una fecha determinada como en la acumulación de partidos, ya que las eliminatorias se resolverán a partido único mientras la Primera Federación continúa marcando el ritmo de cada semana.

Si el Cacereño avanza rondas, Cobos tendrá que repartir esfuerzos y minutos, porque el gran objetivo deportivo de la temporada continúa siendo la permanencia en Primera Federación. Eso no significa renunciar a una Copa Federación cuyo atractivo crece considerablemente a medida que se aproxima la semifinal.

El primer paso llegará este lunes. A partir de las 13.00 horas, el Cacereño conocerá cuál de sus siete posibles rivales se cruza en el inicio de un camino de tres eliminatorias hacia la Copa del Rey.