El Cacereño Femenino se impone al Madrid CFF B (0-2) y avanza en su preparación

El Cacereño Femenino saldó con victoria por 0-2 su tercer partido de pretemporada, disputado a domicilio frente al Madrid CFF B. El conjunto dirigido por Ernesto Sánchez continúa así acumulando minutos y afinando su puesta a punto cuando restan ya solo dos fines de semana para el comienzo de la competición oficial. El filial madrileño milita en Segunda Federación, una categoría por debajo del Cacereño.

Para este tercer ensayo, Ernesto Sánchez situó de inicio a Carlota Alcalde; Victoria Arévalo, Cora Jiménez, Midori, Marina Mielgo, Sara Rubio, Marina Sánchez, Sara Carrillo, Caparroz, Tsubaki y Lezcano.

El conjunto verde dejó buenas sensaciones durante la primera mitad, especialmente en el primer tercio del encuentro, cuando dispuso de varias oportunidades para adelantarse. Las cacereñas consiguieron llegar con peligro a las inmediaciones del área rival, aunque les faltó precisión en los metros finales para transformar su superioridad en goles.

Varela abre el camino

Tras el descanso, Ernesto Sánchez movió ampliamente el equipo y dio entrada a Ana Fernández, Ale López, Sofía Varela, Carmen Acedo y Yanira Morán. Los cambios dieron pronto resultado y el Cacereño salió con mayor claridad ofensiva en la segunda mitad.

Antes del primer gol, Caparroz ya había avisado con uno de sus dos disparos peligrosos del encuentro. Poco después llegó el 0-1 por medio de Sofía Varela, que había saltado al terreno de juego tras el descanso. La delantera costarricense encontró el premio a la insistencia del conjunto cacereño y abrió finalmente el marcador.

El Cacereño no se conformó con la mínima ventaja y continuó buscando la portería madrileña. Yanira Morán provocó un penalti y Caparroz asumió la responsabilidad desde los once metros. La atacante transformó la pena máxima para colocar el 0-2, resultado que acabaría siendo definitivo.

Minutos para toda la plantilla

Ernesto Sánchez continuó utilizando el amistoso para repartir esfuerzos y probar alternativas. Más tarde entró también Bonilla, mientras que Dulce y Sofía Fernández disfrutaron de sus primeros minutos con el Cacereño Femenino, convirtiéndose ambas en debutantes.

Ya en la recta final tuvieron igualmente su oportunidad Aroa, Irune y Sara Suárez, completando una amplia rotación de una plantilla que sigue sumando rodaje antes del inicio liguero.

El Cacereño pudo incluso ampliar su ventaja en los últimos compases. Morán estuvo muy cerca del 0-3 con un disparo que se estrelló en el larguero, en una de las últimas acciones de peligro del encuentro.

El 0-2 final permite al equipo de Ernesto Sánchez seguir dando pasos en su preparación cuando la pretemporada entra ya en su tramo decisivo. El Cacereño Femenino debutará en la Primera Federación dentro de dos fines de semana, y lo hará lejos de casa, ante la Real Sociedad B, en el primer compromiso oficial de la nueva temporada.