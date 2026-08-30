Campillo acaba en el puesto 37 en Escocia

Jorge Campillo cerró este domingo su participación en el British Masters con un puesto entre los cuarenta primeros. El golfista cacereño terminó en el puesto 37 con un acumulado de cuatro golpes bajo par (-4) después de entregar una tarjeta final de 71 impactos (-1) en The Belfry, escenario de una semana condicionada prácticamente desde su inicio por la lluvia, las tormentas y las continuas interrupciones.

El extremeño completó así con nota un torneo especialmente exigente no solo por las características del histórico recorrido inglés, sino por un calendario trastocado por la climatología. Durante las dos primeras jornadas se perdieron más de nueve horas de competición y el sábado tampoco pudo concluirse la tercera vuelta, por lo que buena parte de los jugadores tuvieron que afrontar el domingo un auténtico maratón de golf.

Campillo llegó precisamente a la última jornada en disposición de mirar hacia posiciones más altas. El sábado se encontraba vigésimo con -5 después de trece hoyos de su tercera vuelta, tres golpes bajo par en esa ronda en ese momento, antes de que la falta de luz obligara a detener nuevamente el juego.

De menos a más en The Belfry

El cacereño había iniciado el campeonato con 70 golpes (-2) y completó la segunda vuelta al par, con 72, para asegurar su presencia durante el fin de semana. El domingo por la mañana regresó al campo para terminar los cinco hoyos que le quedaban de la tercera ronda. Finalmente cerró esa vuelta con 71 golpes (-1) y un acumulado de -3.

Sin apenas margen para recuperar fuerzas llegó después la ronda definitiva. Campillo volvió a ganarle al campo, esta vez con otro 71, que le permitió colocar el -4 definitivo y concluir en el Top 37.

El resultado deja al cacereño dentro del grupo de españoles que consiguió terminar entre los cincuenta primeros de una cita que reunió inicialmente a 156 jugadores, quince de ellos españoles, y que además inauguraba el tramo de los denominados Back 9 de la Race to Dubai, la fase decisiva de la temporada del DP World Tour. The Belfry, par 72 y escenario de cuatro ediciones de la Ryder Cup, acogía por novena vez el British Masters.

Joe Dean sorprende a todos

La victoria tuvo un protagonista inesperado. El inglés Joe Dean, de 32 años, comenzó la ronda definitiva desde el puesto 25 y a siete golpes de la cabeza, pero protagonizó una remontada extraordinaria con 63 golpes (-9), igualando el récord del recorrido de The Belfry. Firmó nueve birdies, cuatro de ellos en los últimos seis hoyos, para alcanzar el -14 y conquistar el primer título de su carrera en el DP World Tour.

La mejor actuación española correspondió a Nacho Elvira, que terminó empatado en la segunda posición con -11, a tres golpes del campeón, después de una última tarjeta de 69. También acabaron con ese resultado Daniel Hillier, Niklas Nørgaard y Jacob Skov Olesen.

Por detrás, Eugenio Chacarra y Ángel Hidalgo acabaron con -7, mientras que, además de Campillo, Ángel Ayora, Pablo Larrazábal y Álex del Rey completaron la representación española dentro de los 50 primeros.