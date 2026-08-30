Estreno amargo del Coria en Primera Federación: derrota por 4-1 ante un Real Unión efectivo

Real Unión Club 4 - Coria 1 REAL UNIÓN CLUB: L. Emery; B. Gaubeka, Gaizka Martínez (Paul Álvarez, min. 76), Álvaro Mateo, J. Fontán, Jordi Pola, Martín Arruti (Mancisidor, min. 68), Unai García (Merquelanz, min. 68), Luca Sangalli, A. Galarza, Ander Martín (Azkune, min. 68). CORIA: Alonso; Edu Llorente (Sergio Gómez, min. 81), Iván Ramos (Tapia, min. 66), Jacobo, José Currás (Arcos, min. 55), Alberto Moreno, Jaime Calleja (Aimar, min. 66), Iñaki León, Álex Blanco, Josu Gallastegi (Benji, min. 81), Pau Palacín. GOLES: 1-0: min. 23, Galarza, de penalti. 1-1: min. 49, Álex Blanco. 2-1:min. 57, Unai García. 3-1:min. 61, Gaizka Martínez. 4-1: min. 90, Paul Álvarez. ÁRBITRO: Pacheco Cotero, del colegio cántabro. Mostró tarjeta amarilla al local Arruti y a los visitantes Javi Tapia y Benji. INCIDENCIAS: Partido de la primera jornada del grupo 1 de Primera Federación disputado en el Stadium Gal.

El Coria estrenó su histórica aventura en Primera Federación con una derrota por 4-1 ante el Real Unión en el Stadium Gal, un marcador demasiado severo para lo que se vio sobre el césped. El conjunto extremeño compitió con valentía durante todo el encuentro, fue capaz de igualar el encuentro tras el descanso y mostró argumentos para plantar cara en la categoría, pero acabó pagando muy caros dos golpes casi consecutivos y el poderío local a balón parado.

El equipo de Rai Rosa salió sin complejos, con las ideas claras y decidido a trasladar a su nueva realidad competitiva las virtudes que le llevaron al ascenso: orden, solidaridad y capacidad para sufrir. Durante los primeros minutos el choque fue equilibrado, con mucha disputa en la zona ancha y con un Coria incómodo para un Real Unión que, empujado por su público, llevaba algo más de peligro cuando conseguía acercarse al área.

La primera grieta apareció en el minuto 23. El colegiado señaló penalti a favor de los locales y Galarza transformó la pena máxima para firmar el 1-0. El tanto no cambió la actitud de los caurienses, que reaccionaron con personalidad y adelantaron líneas en busca de una respuesta inmediata, aunque se toparon con una defensa guipuzcoana muy firme.

Antes del descanso, Aarón Alonso sostuvo al Coria con una intervención de mucho mérito que evitó el segundo gol del Real Unión. La parada permitió a los extremeños marcharse a vestuarios con el partido abierto y reforzó la sensación de que todavía había margen para discutir el resultado.

El Coria encuentra el empate

La reanudación confirmó esa impresión. El Coria regresó con una marcha más y apenas necesitó cuatro minutos para encontrar el premio. En el 49, Álex Blanco recogió un balón suelto cerca del área y marcó el 1-1. Era el primer gol del conjunto celeste en Primera Federación y hacía justicia al esfuerzo visitante.

El empate abrió un escenario favorable para los de Rai Rosa, pero duró poco. En el minuto 57, Unai García aprovechó una asistencia de Galarza para devolver la ventaja al Real Unión. El 2-1 fue un golpe duro y apenas tres minutos después llegó otro todavía más dañino. En un saque de esquina, Gaizka Martínez apareció libre de marca para colocar el 3-1.

Ese doble mazazo en apenas tres minutos deshizo gran parte del trabajo que el Coria había construido durante más de una hora. El equipo extremeño quedó tocado, mientras el Real Unión ganó tranquilidad y comenzó a manejar el partido con más oficio.

Castigo excesivo al final

Rai Rosa movió el banquillo en busca de una reacción y trató de refrescar el ataque, pero el desgaste físico y el impacto de los dos goles seguidos pesaron demasiado. El Real Unión administró su ventaja, introdujo piernas frescas y ralentizó el ritmo del encuentro para impedir que el Coria volviera a meterse en la pelea.

Aun así, los celestes no dejaron de intentarlo y afrontaron el tramo final con orgullo, aunque ya con menos orden. Esa ambición terminó teniendo un coste añadido. En el minuto 92, con el Coria volcado, Mustapha condujo una contra que culminó Paul Álvarez para establecer el 4-1 definitivo.

El marcador fue más amplio de lo que mereció el desarrollo del encuentro. El Coria pagó la efectividad del Real Unión, los errores en acciones puntuales y, sobre todo, un tramo de apenas tres minutos que cambió por completo el partido. La derrota deja un estreno doloroso, pero también señales positivas: el Coria fue competitivo, supo levantarse tras el primer golpe y demostró que puede pelear de tú a tú en Primera Federación.