El Extremadura inicia en Las Gaunas otro año sin límites

El Extremadura inicia este lunes, a partir de las 19.00 horas en el estadio nuevo de Las Gaunas, su proyecto 5.0 con las mismas perspectivas de siempre: mesura, prudencia, emoción y una ilusión sin ponerse límites que históricamente siempre ha acompañado al equipo de Almendralejo. Su primer rival es el Logroñés, otro recién ascendido (y otro histórico), que tiene ganas de ser protagonista en esta vuelta a la Primera Federación.

La expedición azulgrana viajó este domingo rumbo a Logroño para estar concentrado para el partido de este lunes. David Rocha ha podido citar a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Luka Lecic, que con unas molestias se ha quedado fuera de la convocatoria. También ha viajado el danés Alfred Gothler, recién incorporado en estos últimos días.

Antes de viajar, David Rocha ha puesto en perspectiva un partido que vuelve a poner a Almendralejo en el mapa futbolístico nacional, con foco de televisiones. «Es un partido bonito para nosotros por todo lo que conlleva el contexto del club. Cuatro años de vida, cuatro ascensos y volver a colocarte en Primera Federación en tan poco tiempo es para disfrutarlo y valorarlo», señaló el técnico, que no quiere olvidar el camino recorrido: «Hay que tener presente de dónde venimos y lo que nos ha costado llegar hasta aquí, pero después hay que competir y, por supuesto, ir a por los tres puntos».

El entrenador azulgrana destacó las cualidades de un Logroñés que también llega impulsado por el ascenso y que le ha dejado buenas sensaciones durante su preparación. «Es un equipo que personalmente me ha gustado muchísimo. Muy dinámico, con jugadores rápidos, desborde por fuera, buenos automatismos por dentro y muy presionante. No te deja casi tiempo para pensar». Por ello, anticipa unos primeros minutos de máxima intensidad ante un rival que también se estrenará delante de su afición.

El Extremadura, sin embargo, llega convencido de sus posibilidades después de una pretemporada que Rocha considera que ha evolucionado positivamente. «Ellos llegan con una buena dinámica, pero nosotros también».

Expectación

Las Gaunas también tiene muchas ganas de ver a su equipo competir. Los riojanos llegan al partido con la importante baja de Jaime Vallejo, lateral izquierdo recién fichado que se ha lesionado la rodilla en pretemporada, así como la baja de José Val. Miguel Barandalla, lateral izquierdo del Athletic B y recién fichado por el Logroñés, podría entrar en la convocatoria.

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El césped de Las Gaunas ha presentado problemas este verano. A pocos días del encuentro todavía había zonas deterioradas y se estaban instalando nuevos tepes para intentar que el terreno llegue en mejores condiciones. Quizá esa es la única preocupación para un encuentro de máxima expectación y donde se esperan más de 5.000 espectadores.