Ni la lesión frena a Máximo Quiles: victoria a lo campeón en Aragón

Victoria a lo campeón de Máximo Quiles en MotorLand (Aragón). El piloto murciano, ahora más líder de un mundial de Moto3 en el que prácticamente no ha tenido rival, logró imponerse a un combativo David Almansa. El podio lo cerró Marco Morelli.

Salía como un tiro David Almansa tras salir desde la 'pole position', la quinta del curso. Sumó la 'manita' en la calurosa jornada del sábado en MotorLand. Tras una salida limpia, Nicola Carraro se iba al suelo en la curva cuatro. En los primeros compases, no hubo cambio de posiciones en las tres primeras plazas, con el manchego liderando y Marco Morelli y Máximo Quiles en la segunda y tercera plaza, respectivamente.

Quiles y Brian Uriarte se enzarzaban en una batalla al final de la primera vuelta, después de que el piltoto cántrabro lograse recuperar dos posiciones tras salir sexto en parrilla. Tenía que remar todo lo posible para poder minimizar el impacto de la sanción que debía cumplir: una long lap por rodar lento en mitad de la trazada.

Cormac Buchanan se fue al suelo en la tercera vuelta, en la curva número 10. Una más para el piloto neozelandés, que es el piloto con más caídas del mundial. Empezaban los primeros movimientos, con Morelli cayendo hasta la quinta plaza. Brian Uriarte completaba la 'long lap' en el cuarto giro, para caer hasta la décima posición.

Quiles se mantenía en la seguna posición y Álvaro Carpe, tras la penalización a su compañero, aprovechaba para asaltar las posiciones de podio. Las tres primeras plazas se encontraban apretadas por poco mñas de tres décimas... todo abierto a falta de 11 giros.

No tuvo mucha suerte el español Jesús Ríos. El piloto del Snipers se iba al suelo en la curva 17, dando una gran cantidad de volteretas por la grava... pero logró salir por su propio pie.

Seis giros después de la 'long lap', Uriarte ya había conseguido llegar hasta la quinta plaza, pero se encontraba a más de tres segundos del grupo de cabeza, que se cerraba con Morelli en la cuarta plaza. En esa posición terminó la carrera, de hecho. A más de tres segundos del grupo de cabeza.

Giro tras giro, en la frenada de la curva 16, tras la recta más larga de la pista maña, parecía que Quiles se acercaba mucho a Almansa. No lograba sobrepasarle. Pero finalmente lo consiguió en el undécimo giro, en el interiror de la primera frenada, donde su mentor Marc Márquez el sábado le metió la moto a Marco Bezzecchi.

En seguida abrió el líder del mundial un hueco de tres décimas. Por derás, todo continuaba igual: Almansa en segunda posición, y Carpe en la tercera. Morelli, continuaba en la cuarta.

A falta de cinco giros, en la curva 15, Almansa recuperaba esa distancia y lograba adelantar a Máximo... pero no le duró demasiado. Tras cruzar línea de meta, se abrió mucho a la hora de preparar la frenada de la uno y se fue largo, para caer hasta la cuarta plaza.

Empezaba entonces una batalla entre el manchego, el murciano y el italiano, mientras Quiles cogía aire y una valiosa ventaja de ocho décimas.

Pero no todo podía ser pan comido. En el penúltimo giro se iba largo, por lo que perdía toda ventaja con Almansa, quien se pegó a su colín como si no hubiese un mañana. Pero nada pudo hacer para contener al líder del mundial, que ahora lo es más aún.

Quiles se llevó la victoria pese a haberse lesionado tres semanas atrás, en Silverstone, y haber pasado por el quirófano para operarse de la clavícula. Una nueva 'masterclass' de pilotaje con la que demostró el motivo por el que es líder, ahora con 97 puntos de ventaja sobre Carpe.

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De hecho, el murciano pierde ventaja sobre el tercer clasificado, que es Almansa (están ahora a cinco puntos). Álvaro terminó cuarto mientras que el manchego fue segundo. Morelli cerró el podio entre ambos.

Fuente: Sport