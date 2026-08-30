El Voleibol Arroyo se pone en marcha en modo Primera Nacional

El Voleibol Arroyo comenzará este martes la preparación de la temporada 2026/27, en la que regresará a Primera Nacional después de varios cursos entre Superliga y Superliga 2. Las jugadoras están citadas a las 20.00 horas en el pabellón municipal de Arroyo de la Luz.

El conjunto arroyano militará en el grupo D de Primera Nacional, de 12 equipos, y tendrá como rivales a clubs de Zaragoza, Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Valladolid y Cáceres. Compartirá categoría con Licenciados Reunidos, que logró la permanencia la pasada campaña.

El club afronta esta etapa con una apuesta clara por la cantera. La plantilla estará compuesta por jugadoras formadas en Arroyo de la Luz, con una mezcla de juventud y experiencia y varias integrantes con pasado en Superliga 2. El proyecto estará dirigido por Óscar Pulido, técnico cacereño procedente de las Escuelas Cacereñas.

Una pretemporada con varios test

La primera parte de la preparación estará centrada en el trabajo físico y técnico. Los amistosos llegarán en la segunda quincena de septiembre. El día 19, se disputará el XVIII Torneo Ibérico Mujeres, con el Voleibol Arroyo, Os Belenenses de Lisboa y Licenciados Reunidos. Un día después, las arroyanas volverán a medirse al conjunto portugués. El fin de semana del 26 y 27 llegará el Torneo Diputaciones.

Estreno liguero aplazado

La liga comenzará el 3 de octubre, aunque el Voley Playa Madrid ha solicitado aplazar su partido ante Arroyo hasta el 6 de diciembre. De confirmarse, el estreno llegará en la segunda jornada, en casa frente al CV Sanse. En la tercera fecha se disputará el primer derbi extremeño ante Licenciados Reunidos en Cáceres.

El club trabaja para cerrar algún amistoso para el fin de semana del 3 y 4 de octubre. La presentación oficial está prevista para los primeros días de octubre. La permanencia será el objetivo inicial, aunque club y cuerpo técnico no renuncian a elevar sus aspiraciones si la temporada lo permite.