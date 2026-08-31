El BCB cierra su plantilla con la llegada de Razaque

El Vítaly La Mar BCBadajoz ha cerrado la configuración de su plantilla para la temporada de su regreso a Segunda FEB con la incorporación del ala-pívot Uwais Razaque, un jugador de 22 años y 2,02 metros que llega cedido por el Sporting de Lisboa tras haber debutado la pasada campaña en la máxima categoría del baloncesto portugués.

El interior, nacido en Maputo (Mozambique), reforzará el juego interior del conjunto dirigido por Pablo Cuevas en una operación que, además de completar el plantel, refuerza la colaboración entre el club pacense y una de las entidades más potentes del baloncesto luso. Con la llegada de Razaque, el BCB afrontará el inicio de la pretemporada, previsto para este martes, con todos sus efectivos ya incorporados a la disciplina del equipo.

De la cantera del Benfica a la élite portuguesa

La trayectoria del nuevo jugador del cuadro pacense ha estado marcada por una progresión constante. Tras formarse en las categorías inferiores del Benfica, dio el salto al Sporting de Lisboa, desde donde fue cedido al Santo André durante la temporada 2024/25 para acumular minutos en la Proliga portuguesa.

Su rendimiento, con una media superior a los diez puntos por partido, convenció al club lisboeta para recuperarlo de cara al pasado curso. Ya con el primer equipo del Sporting, disputó 14 encuentros de Liga Betclic, además de participar en cinco partidos de la FIBA Europe Cup y formar parte de la plantilla que conquistó la Taça de Portugal.

Versátil, atlético y con capacidad para desenvolverse en las dos posiciones interiores, Razaque destaca por su facilidad para atacar el aro, su potencia física y su presencia en el rebote, cualidades que el BCB considera importantes para afrontar una categoría de mayor exigencia.

Crecimiento

El director deportivo del club valoró especialmente el acuerdo alcanzado con el Sporting, al entender que la cesión supone un reconocimiento al crecimiento del proyecto pacense. «Es un orgullo que clubes europeos de este nivel confíen en el BCB para el desarrollo de sus jóvenes talentos», destacó.

El propio Razaque también mostró su ilusión por iniciar esta nueva etapa y aseguró llegar preparado para competir desde el primer día. «Estoy muy ilusionado por esta oportunidad y estoy preparado para ganar», expresó durante su presentación.

Noticias relacionadas

Mientras la plantilla ya prepara el arranque de la pretemporada, el club continúa recibiendo el respaldo de su afición. Tras la reapertura de las taquillas después del parón de agosto, cerca de un centenar de nuevos abonados formalizaron su carnet durante la primera jornada, un ritmo que la entidad espera mantener en los próximos días tanto en la venta presencial como a través de su plataforma online.