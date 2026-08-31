El Cacereño Femenino empieza a reconocerse

El 0-2 ante el Madrid CFF B fue una victoria de pretemporada, pero también algo más para el Cacereño Femenino. A estas alturas del verano, cuando el resultado todavía tiene un valor relativo, el equipo de Ernesto Sánchez empieza a dejar pistas sobre lo que quiere ser esta temporada: sólido sin balón, más rápido cuando lo recupera y con mayor capacidad para llegar al área rival.

El técnico se marchó satisfecho especialmente por el comportamiento defensivo de sus jugadoras. «El equipo ha salido a competir y, sobre todo, defensivamente hemos estado muy bien», resumió después del encuentro. Una idea que encaja con una de sus máximas habituales —«mi prioridad es no encajar goles»—, pero que esta temporada quiere acompañar de un crecimiento ofensivo. Sánchez ya había apuntado durante la pretemporada que espera un equipo con más velocidad por fuera, mayor tranquilidad dentro del área y algo más de gol.

En Madrid aparecieron algunas de esas señales. El conjunto verde comenzó bien, generó tres ocasiones claras en el primer tramo y encontró espacios asociándose a pocos toques. Después del minuto 20 perdió precisión y el partido se le hizo más incómodo. La corrección llegó tras el descanso. «En la segunda parte hemos jugado más rápido y eso nos ha llevado a tener ocasiones claras y a jugar con un poquito más de tranquilidad», explicó Sánchez.

Los goles fueron consecuencia de esa mejora. Sofía Varela abrió el marcador tras una buena acción y Caparroz firmó el 0-2 desde el punto de penalti después de una pena máxima provocada por Yanira Morán. El Cacereño pudo incluso ampliar la diferencia, pero un disparo de Morán terminó en el larguero.

Más allá del marcador, el amistoso sirvió para repartir minutos y continuar integrando a las nuevas jugadoras. Sánchez insiste en que el equipo todavía está en construcción. El Cacereño comenzó la pretemporada más tarde que algunos de sus rivales por la participación de varias futbolistas en el fútbol playa. «Nos queda seguir cargando las piernas, haciendo buen trabajo físico y desarrollando nuestro modelo de juego para que las nuevas jugadoras se adapten a él», señaló.

Una semana para empezar lo serio

El siguiente paso llegará este viernes. El Cacereño cerrará la pretemporada en Valdebebas ante el filial del Real Madrid, a las 17.00 horas, en el último ensayo antes de que empiece lo serio.

Solo cinco días después, el miércoles 9 de septiembre, llegará el primer compromiso oficial con la primera ronda de la Copa de la Reina. Será además un estreno con acento extremeño: el conjunto verde visitará al Sport Extremadura en El Vivero a las 20.30 horas, en un duelo entre los dos representantes de la región que competirán esta temporada en Primera Federación Femenina.

Prácticamente sin margen para detenerse, llegará después el comienzo de la Liga. El domingo 13 de septiembre, apenas cuatro días después de la eliminatoria copera, el Cacereño Femenino se estrenará en Primera Federación ante la Real Sociedad B, a la que visitará en San Sebastián a las 12.00 horas.

Será el inicio de una temporada en la que el conjunto cacereño quiere dejar atrás el sufrimiento del pasado curso y volver a mirar hacia posiciones más altas. Sánchez ya ha advertido de la importancia de comenzar fuerte y acumular puntos desde las primeras jornadas, una de las lecciones que dejó una campaña anterior en la que el equipo tuvo que pelear hasta el final por mantener la categoría.

Para entonces el técnico espera un equipo más reconocible. Probablemente todavía no al cien por cien, pero sí suficientemente preparado para competir. Después de una temporada de sufrimiento, el Cacereño quiere recuperar terreno. Y las primeras señales ya están apareciendo.