El Coria aprende de golpe qué exige la categoría

La derrota del Coria en Irún dejó un mensaje muy claro para Rai Rosa: la Primera Federación no perdona determinados errores. El técnico valoró de forma positiva los primeros 60-65 minutos de su equipo ante el Real Unión, pero fue contundente al señalar las carencias que terminaron castigando a los celestes.

«Bienvenidos a la categoría, bienvenidos a Primera Federación», resumió tras el encuentro. Rosa considera que el Coria se manejó «muy bien» con balón e incluso recordó que, con 1-1, dispuso de una ocasión clara para ponerse por delante. Sin embargo, el partido cambió cuando el Real Unión empezó a imponerse en las disputas y en las acciones a balón parado.

«Cada duelo, cada disputa, cada segunda jugada... no me pueden meter cuatro goles a balón parado en esta categoría», lamentó. El entrenador incidió en la necesidad de ganar agresividad, contundencia y concentración sin balón. También recordó que en la categoría hay futbolistas «físicamente muy fuertes en los duelos» y que su equipo debe adaptarse cuanto antes.

También fue autocrítico con la respuesta del equipo tras el tercer tanto. «A partir del tercer gol creo que no hemos existido. Los cambios no me han aportado nada», admitió.

Pese al golpe, Rai Rosa quiere que el partido sirva como aprendizaje. «Esto acaba de empezar, queda un mundo», recordó. El Coria tendrá ahora una semana para analizar errores y preparar una cita especial: este sábado, a las 18.45 horas, La Isla se estrenará en Primera Federación. Será la primera oportunidad para comprobar cómo asimila el equipo las lecciones de Irún en su nueva categoría.