El Don Benito activa el modo liga

Fin a las probaturas de la pretemporada. Los resultados quedan ya archivados y las sensaciones serán las que acompañen al Don Benito hasta Lebrija en su debut liguero de este domingo en el que además será su regreso a Segunda Federación. El conjunto rojiblanco cerró este domingo su pretemporada con una victoria por 1-0 ante el Calvo Sotelo Puertollano en el Vicente Sanz. Un gol de Nando Copete decidió el último ensayo antes de que comiencen los partidos en los que ya hay puntos en juego.

La preparación ha terminado y el equipo de José Carlos Prieto ‘Canica’ entra definitivamente en modo Liga. El próximo domingo visitará al Atlético Antoniano en la primera jornada del grupo cuarto de Segunda Federación. Un estreno que pondrá a prueba a un proyecto todavía en construcción, pero que llega con la confianza reforzada después de despedir el verano con victoria.

Prieto evita, no obstante, dejarse llevar por el último marcador. El entrenador considera que el Don Benito se encuentra ahora mismo “entre el 50 y el 60%” de lo que pretende ver sobre el terreno de juego. “Nunca acabas consiguiendo ver todo lo que quieres, pero estamos en un buen momento dentro de ese crecimiento”, explica. Para el técnico, la mejor versión del equipo tendrá que aparecer con el paso de las jornadas, cuando los nuevos jugadores terminen de adaptarse al modelo y aumente el conocimiento entre todas las piezas.

Hambre por encima de los nombres

La conservación de una parte importante del bloque que logró el ascenso ha facilitado el trabajo durante la pretemporada. A esa base se han incorporado futbolistas con experiencia y nombres reconocibles, pero Prieto destaca especialmente la actitud con la que han aterrizado en el Vicente Sanz.

El entrenador pone como ejemplos a Gorka Santamaría y Nacho Goma. Del primero resalta su predisposición diaria para trabajar, mientras que de Nacho subraya el “hambre increíble” que ha mostrado desde el primer entrenamiento después de una temporada con muy poca participación.

“De puertas para fuera puede parecer que la gente más veterana viene sin esas ganas, pero hay que destacar que hayan llegado con ese hambre y con ganas de hacer una buena temporada”, señala el técnico rojiblanco.

Ese compromiso será una de las primeras armas del Don Benito en su regreso a Segunda Federación. La victoria frente al Calvo Sotelo Puertollano sirvió para cerrar con buen sabor de boca una preparación concebida para engranar las piezas, pero el examen real comenzará en un escenario que el técnico calabazón considera especialmente complejo.

Sin excusas en Lebrija

Por eso, el técnico define la Segunda Federación como una categoría “que se mide por detalles”. Precisamente por ello concede tanta importancia al debut frente al Atlético Antoniano, un rival que llevará al Don Benito a un campo con unas condiciones muy diferentes a las del Vicente Sanz. “Vamos a uno de los campos más especiales de la categoría, con una complejidad muy grande”, advierte Canica. La superficie y el estado del césped obligarán al equipo rojiblanco a adaptarse con rapidez, aunque el entrenador rechaza utilizarlos como justificación antes de que ruede el balón. “No nos valen las excusas. Lo que marca la diferencia es saber adaptarse a cualquier contexto lo más rápidamente posible. Tenemos que conocer lo que nos vamos a encontrar y hacer lo necesario para traernos los tres puntos”, sostiene al respecto.

El calendario tampoco ofrece demasiado margen para acomodarse. Después del Atlético Antoniano aparecerán rivales como Las Palmas Atlético, Xerez y Atlético Sanluqueño. Canica, sin embargo, no quiere que el vestuario mire más allá de la primera parada. “Si ahora nos ponemos a pensar en Las Palmas, nos estaríamos equivocando. Solo pensamos en este partido”, sentencia.

Permanencia, pero sin complejos

El objetivo del Don Benito está definido desde el inicio de la preparación: lograr la permanencia y consolidar al club en Segunda Federación. El entrenador no esconde la modestia del proyecto ni el difícil historial reciente del equipo en la categoría, pero tampoco quiere que ese discurso se confunda con resignación. “Tenemos muy claro que somos el Don Benito y que no somos superiores a nadie. Somos uno de los proyectos más humildes de la categoría, pero nadie es tampoco superior a nosotros”, afirma.

Por eso Prieto se resiste a hacer cálculos a largo plazo antes de comenzar la competición. Por eso, cuando se le pregunta hasta dónde puede llegar el equipo, su respuesta apunta directamente hacia Lebrija: “Podemos aspirar a ganar al Atlético Antoniano y, después, mirar al siguiente”.

La permanencia continúa siendo la meta. Si llega en la jornada 33, será mejor que alcanzarla en la 34; y si puede cerrarse en la 30, mucho mejor. “Este es un club humilde y tenemos que asentarlo en esta categoría”, insiste.

La segunda oportunidad en el banquillo

La temporada también posee un componente especial para el propio entrenador. José Carlos Prieto, con 32 años, afrontará por primera vez una campaña completa en Segunda Federación después de haber devuelto al Don Benito a la categoría mediante un ascenso.

Su experiencia anterior fue muy diferente. Entonces asumió el banquillo con el curso empezado, en una situación límite y con el equipo abocado al descenso. El desenlace fue doloroso, pero el técnico considera que aquellos meses supusieron “un máster” para su carrera. “Aprendí que es una categoría que se decide por muchos detalles, que hay situaciones que debes controlar y que tienes que saber cómo afrontar cada partido”, recuerda.

Aunque no pudo evitar el descenso, el técnico reivindica la reacción competitiva que experimentó aquel equipo junto a su cuerpo técnico. “Conseguimos que nadie nos goleara, dar la cara en todos los partidos y ofrecer una buena imagen. El último tramo de la temporada fue cuando más puntos logramos”, destaca.

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Ahora el escenario es otro. Ha podido construir la plantilla desde el comienzo, trabajar durante toda la pretemporada y llegar a la competición después de un ascenso. El Don Benito todavía está, según su entrenador, a poco más de la mitad del camino hacia su mejor versión, pero la etapa de pruebas ya terminó. Después del último gol del verano, obra de Nando Copete, llega la hora de competir sin excusas y sin complejos.