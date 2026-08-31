El Extremadura muere en la orilla en Las Gaunas

2 - UD LOGROÑÉS: Fermín; Camacho, Cabetas, Adrián, M. Marí, Baselga (Maroto, min. 75), D. Navarro, Asenjo (Zabala, min. 63), Anai, Santana (Amigo, min. 75) e Issman Latif (Chinedu, min. 75). 1 - EXTREMADURA: Liceras, Cordero, Rober Correa, Barace (Bekhoucha, min. 76), Zarfino, Kike Márquez (Escudero, min. 58), Manchón, Chus Villar (Iker, min. 87), Álex Macías, Dieguito y Luis Nicolás (Yael, min. 76). GOLES: 1-0:min. 13, Baselga. 1-0: min. 73, Escudero. 2-1:min. 91, Zabala. ÁRBITRO: Marc Oltra (catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Latif, Camacho, Santana y Bolo; y a los visitantes Cordero y Escudero. INCIDENCIAS: Partido de la primera jornada del grupo 1 de Primera Federación disputado en el estadio Las Gaunas (Logroño) ante 4.431 espectadores.

El Extremadura se marchó de Las Gaunas con las manos vacías de la manera más cruel. Cuando el empate parecía encarrilado después de una segunda mitad en la que los azulgranas dieron un importante paso adelante, un contragolpe del Logroñés en el minuto 92 terminó con Iker Santana batiendo por bajo a Alfonso Liceras para colocar el definitivo 2-1. Un desenlace agónico para un Extremadura que pagó su gris primera parte y que mejoró notablemente con la entrada de Rodrigo Escudero.

El Logroñés salió con mayor intensidad y ya en el minuto 7 avisó con un duro disparo de Marí que se marchó por encima del larguero. El conjunto riojano imprimía velocidad a sus ataques y encontró premio muy pronto. En el minuto 14 construyó una acción vertical de enorme precisión: Baselga controló con calidad, Asenjo puso un centro medido y el propio Baselga apareció adelantándose a la defensa para mandar el balón a la red y establecer el 1-0.

Al Extremadura le costaba encontrar continuidad con el balón. Sin embargo, en el minuto 23 dispuso de su primera gran oportunidad. Una sucesión de rechaces dentro del área dejó el balón a merced de los atacantes azulgranas, pero ni Zarfino, ni Marco ni Barace consiguieron encontrar el remate definitivo. Fue el primer aviso serio de un equipo que, pese a no encontrarse cómodo, comenzaba a acercarse a la portería local.

Primer once inicial del Extremadura en Primera Federación. / Rodrigo Morán

La ocasión más clara para empatar antes del descanso llegó en el 37. Dieguito fabricó una excelente acción y colocó un centro cerrado al área que encontró a Kike Márquez en una posición inmejorable, pero su remate se marchó fuera cuando parecía tenerlo todo a favor.

Mucho más peligroso fue el Logroñés en el tramo final de la primera mitad. Los riojanos enlazaron una triple ocasión que estuvo a centímetros de convertirse en el segundo tanto. Carlos Cordero apareció providencial para sacar un balón bajo palos y Alfonso Liceras completó la resistencia extremeña con una extraordinaria intervención. El Extremadura consiguió alcanzar el descanso con vida y solamente un gol de desventaja.

Rodrigo Escudero cambia el partido

Tras el paso por vestuarios apareció una versión más decidida del conjunto azulgrana. En el minuto 51, Dieguito tuvo en sus botas el empate después de una buena acción colectiva, aunque volvió a faltar precisión en la definición. David Rocha decidió mover el banquillo en el minuto 58 y dio entrada a Rodrigo Escudero por Kike Márquez. El cambio modificó por completo el tono ofensivo del Extremadura.

Escudero necesitó apenas cinco minutos para demostrarlo. En el 63 recibió dentro del área, se inventó un magnífico reverso y soltó un disparo que se estrelló violentamente contra la cruceta. Una genialidad que estuvo a centímetros de convertirse en uno de los goles de la jornada y que confirmó que el Extremadura había encontrado una nueva vía para hacer daño.

Y en el minuto 74 llegó el premio. Rodrigo Escudero recibió en la mediapunta, levantó la cabeza y, desde unos 30 metros, conectó un espectacular zurdazo que terminó dentro de la portería riojana. Un golazo mayúsculo para colocar el 1-1 y culminar la reacción de un Extremadura que había cambiado completamente desde la entrada del delantero.

Rocha refrescó posteriormente el equipo con Yael y Bekhoucha, que sustituyeron a Luis Nicolás y Barace, respectivamente, mientras que en el minuto 88 Iker Burgos entró por Chus Villar. El partido parecía dirigirse hacia un empate trabajado, aunque el Logroñés nunca dejó de creer.

El Logroñés castiga en el descuento

Y Las Gaunas terminó dictando sentencia de la forma más dolorosa para los extremeños. En el minuto 92, con el Extremadura buscando sus opciones, el conjunto riojano lanzó un contragolpe letal. Iker Santana culminó la transición con un disparo raso que acabó en la portería de Liceras y desató la celebración local. Era el 2-1 cuando apenas quedaba margen para reaccionar.

El Extremadura todavía buscó una última respuesta. Un centro de Dieguito encontró a Marco Manchón, cuyo remate mordido terminó marchándose fuera. Ahí murió definitivamente el encuentro.

Derrota cruel en Las Gaunas para un Extremadura que mostró dos caras muy diferentes. Gris y con demasiadas dificultades durante la primera mitad, mucho más lúcido y amenazante después del descanso y, especialmente, desde la aparición de Rodrigo Escudero. El delantero cambió el partido, rozó el gol con un disparo a la cruceta y posteriormente firmó un extraordinario tanto desde larga distancia. Pero no fue suficiente. El Logroñés fue combativo, resistió en sus peores momentos y tuvo una virtud decisiva: creer hasta el último segundo. En el descuento encontró el premio y dejó al Extremadura sin nada cuando los azulgranas ya acariciaban un punto en Las Gaunas.