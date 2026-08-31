Farrona y Gil ganan el I Rallysprint Tierra de Barros en Extremadura por 0,35 segundos

José Rubén Farrona y Juan Antonio Gil se adjudicaron este pasado fin de semana el I Rallysprint Tierra de Barros, disputado en el entorno de Villafranca de los Barros y Entrín, tras imponerse por 0,35 segundos a Fredy López y Daniel Gómez en una jornada muy igualada.

Una victoria decidida al límite

El automovilismo extremeño ha regresado de su parón estival con una nueva prueba en el calendario. El I Rallysprint Tierra de Barros, organizado por MCV Motorsport, reunió a 27 equipos entre la categoría de velocidad y las dos modalidades de regularidad en una zona acostumbrada a convivir con las competiciones de motor.

La carrera tuvo como escenario principal el tramo de Entrín Bajo y Alto, un recorrido rápido de 8,5 kilómetros en el que el paso por los núcleos urbanos concentró buena parte del público. La organización contó además con el respaldo de Villafranca de los Barros, Entrín y La Albuera.

La jornada perdió, no obstante, uno de sus alicientes antes del comienzo de la competición. El shakedown previsto sobre 2,5 kilómetros no pudo disputarse al no haber concluido las obras en el tramo elegido para esta sesión previa.

La ausencia de ese ensayo no restó igualdad a la carrera. Las diferencias entre los principales aspirantes se mantuvieron en márgenes mínimos durante todo el día y cuatro equipos llegaron a la última pasada con opciones reales de victoria.

Finalmente, José Rubén Farrona y Juan Antonio Gil, al volante de un Mitsubishi Lancer EVO IX, fueron los más consistentes en las tres pasadas y se llevaron el triunfo por apenas 0,35 segundos sobre Fredy López y Daniel Gómez.

La pareja del Seat 600 Proto aguantó el pulso en un terreno especialmente rápido y obligó a los vencedores a mantener el ritmo hasta el final.

Gallardo completa un podio muy apretado

La tercera plaza también se resolvió por una diferencia mínima. Leopoldo Gallardo y Manuel Rodríguez llevaron su Porsche 911 GT3 hasta el tercer cajón del podio después de una carrera en la que apenas hubo margen para el error.

José María Obreo y Sergio Castilla se quedaron a las puertas con su BMW 325i. La pareja fue además autora del mejor registro en la segunda pasada y mantuvo la presión sobre los tres primeros hasta el desenlace, aunque finalmente terminó cuarta.

Algo más retrasados llegaron Juan Antonio Argueta y Juan Manuel Flores, que acabaron quintos. La distancia respecto al cuarteto de cabeza rondó el minuto, pero tampoco pudieron relajarse: Enrique y Jesús José Gutiérrez terminaron apenas cinco segundos por detrás y se hicieron con la sexta posición a bordo de su Renault Clio Rally4.

José Ramón Molina y Francisco Lahera finalizaron séptimos con el Skoda Fabia N5. El equipo perdió un tiempo importante durante la segunda pasada y ya no pudo recuperar el terreno suficiente para acercarse a las primeras posiciones.

David Parra y José Manuel Izquierdo avanzaron puestos en el último tramo y terminaron octavos. Abel Ruiz y Sara Lara ocuparon la novena posición y Tomás y Federico Riola cerraron los diez primeros. Los tres equipos concluyeron separados por menos de diez segundos.

Una penalización de dos minutos

La clasificación de José Luis Moreno y Elisabeth Gallego quedó marcada por una penalización de 120 segundos. Sin ese lastre, según los datos facilitados sobre la prueba, su tiempo les habría situado en la quinta posición, pero la sanción terminó desplazándolos hasta el decimoquinto puesto.

La jornada también dejó varios abandonos. Santi Barragán y José Carlos Barragán, considerados entre los equipos con opciones de ocupar las posiciones delanteras, no pudieron completar la carrera con su BMW M3 E46.

Tampoco alcanzaron la meta los equipos formados por Manuel Morales y Nieto; Rebollo y Carmen García; y Miguel Ángel Gómez y Víctor Mesa.

Duelo por tres puntos en Regularidad Histórica

La Regularidad Sport tuvo una única participación, por lo que el triunfo correspondió a Ignacio Gómez-Millán Díaz y Pablo Gómez-Millán Martín con un Mercedes 200 CLK Kompressor.

Más competencia hubo en Regularidad Histórica, que reunió a cuatro equipos y mantuvo diferencias muy reducidas durante toda la prueba.

Enrique Sánchez y Juan Luis Sánchez protagonizaron el principal duelo con Carolina Antón y Nora Salam. Ambos equipos llegaron prácticamente igualados después de las dos primeras pasadas, pero una mejor puntuación de los Sánchez en la última les permitió adjudicarse la victoria por solo tres puntos.

Ramón Calvo Santana y Ramón Calvo terminaron terceros con un Peugeot 206 S16, mientras que Ricardo Solís y Lidia Rubio, muy cerca de las posiciones de podio, tuvieron que conformarse con la cuarta plaza.

Septiembre vuelve a llenar el calendario

El estreno del Rallysprint Tierra de Barros abre un intenso mes de septiembre para el automovilismo extremeño. La siguiente cita será también una prueba de nueva creación: el I TC Capital del Ajo - Aceuchal, programado para el próximo domingo 6 de septiembre.

El calendario continuará así apenas una semana después de una primera edición del Tierra de Barros marcada por las diferencias mínimas, la presencia de público y una victoria que Farrona y Gil tuvieron que defender hasta los últimos kilómetros.