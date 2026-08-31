Darwin Guagua ya trabaja con el Mérida y apunta a la convocatoria ante la Cultural

La victoria del pasado sábado ante el Deportivo Fabril, resuelta con el gol de Sofiane, permitió al Mérida completar con éxito su estreno liguero y ganar confianza antes de afrontar la primera salida de la temporada. El comienzo de la semana, además, ha dejado otra buena noticia para el conjunto romano: Darwin Guagua ya está a las órdenes de Fran Beltrán.

El club había avanzado que la incorporación del centrocampista ecuatoriano era inminente y su presencia en los primeros entrenamientos ha terminado de despejar cualquier duda. Los problemas burocráticos que acompañaron a Akito durante sus dos temporadas en Mérida habían generado cierta cautela en el entorno, pero las primeras imágenes de Guagua trabajando junto al resto de sus compañeros confirman que el futbolista está ya plenamente incorporado a la dinámica del equipo.

Tanto es así que el ecuatoriano podría entrar en la convocatoria para el encuentro del próximo domingo ante la Cultural Leonesa, que comenzará a las 16.00 horas en el Reino de León. La decisión corresponderá a Fran Beltrán, que deberá valorar el estado del futbolista y si está preparado para estrenarse apenas unos días después de incorporarse al grupo.

Una apuesta de futuro del Brentford

La llegada de Guagua ha despertado expectación, especialmente por las referencias que acompañan al futbolista desde Ecuador. A sus 18 años, está considerado como uno de los jóvenes centrocampistas con mayor proyección de su país y su futuro pertenece al Brentford inglés, que ha apostado por su desarrollo.

La cesión al Mérida supone un nuevo paso dentro de ese proceso de formación. Guagua afrontará en Extremadura su primera experiencia fuera de Ecuador y tendrá que adaptarse tanto a un nuevo país como a una competición exigente como la Primera Federación. Su objetivo será acumular minutos, crecer como futbolista y acercarse progresivamente al nivel que en el futuro podría permitirle aspirar a competir en Inglaterra.

El proceso de adaptación puede requerir tiempo, especialmente por su juventud, pero el ecuatoriano llega acompañado de unas expectativas importantes y con la oportunidad de comenzar a demostrar en Mérida las cualidades que llevaron al Brentford a apostar por él.

Más recursos para generar fútbol

Su incorporación responde también a una de las necesidades que ha mostrado el Mérida durante las últimas semanas. El equipo de Fran Beltrán ha ofrecido buenas prestaciones defensivas, una tendencia que ya dejó durante la pretemporada y que volvió a confirmar en la primera jornada, pero ha encontrado mayores dificultades para generar fútbol ofensivo y transformar su dominio en ocasiones claras.

Mérida Fabril /

En ese escenario, Guagua puede ofrecer nuevas alternativas en la creación y aumentar la capacidad del equipo para conectar el centro del campo con los hombres de ataque. Su adaptación y, sobre todo, el rendimiento que sea capaz de ofrecer determinarán hasta qué punto puede convertirse en una pieza importante para mejorar uno de los principales márgenes de crecimiento del conjunto emeritense.

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando para completar la plantilla. El Mérida busca todavía un delantero centro en el tramo final del mercado, una incorporación con la que pretende reforzar definitivamente una parcela ofensiva que, después de la primera jornada, concentra buena parte de las posibilidades de mejora del equipo.