El San Pedro, primer obstáculo del Cacereño en su camino hacia un Primera División

El Cacereño ya conoce el primer obstáculo en el camino que puede conducirle hasta la Copa del Rey. El sorteo de la fase nacional de la Copa Federación celebrado este lunes deparó un Cacereño-UD San Pedro en los dieciseisavos de final, eliminatoria que se disputará a partido único el próximo 9 de septiembre. Y el azar, al menos de entrada, sonrió al conjunto de Julio Cobos: jugará en el Príncipe Felipe y se medirá a un rival que compite una categoría por debajo, en el grupo 9 de Tercera Federación.

La condición de local supone también un pequeño alivio dentro de un septiembre que puede cargarse considerablemente de partidos. El San Pedro procede de la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara, por lo que el sorteo evita al Cacereño un desplazamiento de más de 500 kilómetros en plena semana. Antes de esa eliminatoria, los verdes tendrán que afrontar este domingo su primer viaje liguero, ante el Deportivo Fabril a las 12.00 horas.

Pero el verdadero atractivo de la Copa Federación está bastante más allá del primer cruce. Al Cacereño le separan tres eliminatorias de volver a la Copa del Rey. Tendría que superar los dieciseisavos, los octavos y posteriormente los cuartos de final. Alcanzar las semifinales de la Copa Federación concede automáticamente una de las cuatro plazas que el torneo reparte para la competición del KO.

Y el premio sería todavía mayor. Los cuatro semifinalistas de la Copa Federación acceden a la primera ronda de la Copa del Rey con la posibilidad de recibir a un equipo de Primera División, un aliciente deportivo, económico y también social para un Cacereño que ya sabe lo que significa vivir una gran noche copera en el Príncipe Felipe. La RFEF ha utilizado este sistema en las últimas ediciones, garantizando a los clasificados desde la Copa Federación un enfrentamiento como locales ante un conjunto de la máxima categoría.

Tres pasos para alcanzar el premio

El recorrido comenzará ante el UD San Pedro, pero si el equipo de Julio Cobos supera la eliminatoria tendrá que afrontar todavía otros dos cruces. Los octavos de final están previstos para el 16 de septiembre y los cuartos para el día 30, siempre a partido único y con un nuevo sorteo para determinar los emparejamientos. Las semifinales llegarían el 14 de octubre.

El calendario puede convertirse así en una prueba para la profundidad de la plantilla. Entre el 6 y el 30 de septiembre, el Cacereño podría disputar hasta siete encuentros, cuatro de Primera Federación y tres de Copa Federación, si consigue mantenerse con vida en el torneo.

Cobos ya ha dejado claro que la permanencia en Primera Federación es la prioridad, pero tampoco quiere renunciar a una competición que ofrece un premio demasiado atractivo. Su intención es llegar «lo máximo posible», con una frontera especialmente marcada: las semifinales.

El resto de enfrentamientos del cuadro D serán Motril-Recreativo de Huelva, Melilla-Conil y Sporting de Ceuta-Dos Hermanas 1971. De esos ocho equipos solo uno terminará proclamándose vencedor del cuadro, pero para acceder a la Copa del Rey no será necesario llegar tan lejos: bastará con superar tres rondas y plantarse en semifinales. Para el Cacereño, el camino hacia un Primera empieza en casa ante el San Pedro.