Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

MERCADO DE FICHAJES

Julián Álvarez comunica a Mateu Alemany que se queda en el Atlético de Madrid

El futbolista argentino continuará en el club madrileño hasta el mercado de invierno, pese a las ofertas y su deseo de fichar por el club azulgrana

Julián Álvarez se entrena con el grupo.

Julián Álvarez se entrena con el grupo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marc Gómez

Barcelona

El culebrón Julián Álvarez ha llegado a su fin y, tal como se podía intuir por la posición firme del Atlético de Madrid de no dejarle salir al Barça, se quedará en el Metropolitano... al menos hasta el mercado de fichajes de enero.

Pese a haber contado con múltiples ofertas a lo largo del verano y, principalmente, con el fuerte interés del Arsenal de Mikel Arteta, el internacional argentino ha tomado la decisión de seguir en el club colchonero, según confirman informaciones de 'La Sexta' o 'La Pizarra de Quintana'.

Eso sí, probablemente esta decisión nace con la intención de buscar el traspaso al Barça en futuras ventanas de fichajes, ya que no cuenta con la motivación de recalar en otro de los equipos con los que se le había vinculado.

Ninguna de las dos partes cede

"Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", declaró Julián Álvarez durante la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, haciendo pública así su intención de llegar al FC Barcelona de Hansi Flick. Sin embargo, contrariamente a lo que se podría pensar, el movimiento no se facilitó. De hecho, el Atlético de Madrid lanzó una serie de tuits irónicos desmintiendo que el Barça hubiera realizado ninguna oferta por su delantero, además de bromear con la posibilidad de incorporar a Raphinha, Lamine Yamal y Pedri.

Más allá de los mensajes en redes sociales, desde la directiva del club madrileño nunca se mostraron dispuestos a negociar con el Barça, tal como reconoció por activa y por pasiva el accionista mayoritario, Gil Marín. "Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca, nunca será el Barcelona", declaró Marín.

Noticias relacionadas

No obstante, lo cierto es que desde las oficinas del Atleti han tratado de traspasar a 'la Araña' a cualquier club de la Premier League, para desprenderse de un futbolista que puede traer problemas a lo largo de la temporada debido a la poca motivación de seguir en el proyecto del 'Cholo' Simeone, una vez que no ha podido cumplir "su sueño" de vestir de azulgrana. Así, de igual manera que el Atlético de Madrid se ha remitido al contrato del futbolista para no dejarle salir al Barça, Julián se ha remitido a su vinculación con el club para no aceptar otro destino, en una operación en la que todas las partes parecen salir perdiendo.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  2. La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres
  3. Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”
  4. El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027
  5. Un bar de Malpartida de Cáceres denuncia los efectos en su negocio por las obras: 'Va camino de un año
  6. El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado
  7. Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado
  8. La Mafia cambia de nombre y prepara su regreso al centro de Cáceres como La Famiglia

Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: "Queremos deciros, sobre todo, gracias"

Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: "Queremos deciros, sobre todo, gracias"

La Junta de Extremadura moviliza más de 10 millones tras los incendios forestales: hasta 132.000 euros para viviendas afectadas

La Junta de Extremadura moviliza más de 10 millones tras los incendios forestales: hasta 132.000 euros para viviendas afectadas

Una mano robótica impresa en 3D puede agarrar un huevo o una botella de un litro

Una mano robótica impresa en 3D puede agarrar un huevo o una botella de un litro

Una avería en una tubería afecta a ocho quirófanos del Hospital Universitario de Cáceres y obliga a suspender operaciones

Una avería en una tubería afecta a ocho quirófanos del Hospital Universitario de Cáceres y obliga a suspender operaciones

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

El Día de la Infancia baja el volumen y los precios en la Feria de Mérida con atracciones sin música hasta medianoche

El Día de la Infancia baja el volumen y los precios en la Feria de Mérida con atracciones sin música hasta medianoche

27 plantas muertas y espacios verdes llenos de colillas: bloque ecologista por la situación de los maceteros y arriates de Gil Cordero en Cáceres

27 plantas muertas y espacios verdes llenos de colillas: bloque ecologista por la situación de los maceteros y arriates de Gil Cordero en Cáceres

Veteranos ok y noveles ko en el inicio de los cuatro extremeños

Veteranos ok y noveles ko en el inicio de los cuatro extremeños
Tracking Pixel Contents