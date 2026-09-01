Fútbol. Primera Federación
Lacine Koné, potencia y gol para el ataque del Mérida
El club extremeño paga la cláusula del delantero marfileño, que da el salto a Primera Federación después de convertirse en una de las grandes sensaciones del Alcalá
El coste de la rescisión del punta africano rondaría los 50.000 euros
El Mérida mueve ficha en el tramo final del mercado y refuerza su delantera con Lacine Koné hasta junio de 2028, un atacante marfileño de 24 años que llega procedente de la RSD Alcalá. El conjunto extremeño ha decidido apostar por el delantero y ha abonado su clausula de rescisión que parece que podría estar cerca de 50.000 euros.
Koné aterriza en el Romano con el aval de una segunda mitad de temporada en la que se convirtió en uno de los nombres propios del Alcalá. Su rendimiento no pasó desapercibido y ahora tendrá la oportunidad de dar el salto a Primera Federación, una categoría por encima de la que venía disputando con el conjunto madrileño.
Un delantero de físico imponente
Nacido en Costa de Marfil en 2002, Lacine Adams Kader Koné es un delantero centro de gran presencia física, con altura, potencia y capacidad para fijar a los centrales. Su perfil le permite actuar como referencia ofensiva, pero también generar espacios para la llegada de los jugadores de segunda línea. Se convierte en el tercer punta del plantel, junto con Hallsson y Sofiane. A tenor del dibujo habitual que utiliza Fran Beltrán, entre los tres se pelearán por un único puesto, el de delantero centro, ya que las veces que han coincidido los otros dos arietes nunca ha funcionado.
Su trayectoria en España comenzó en Las Rozas, donde disputó dos temporadas en Tercera Federación. Fue especialmente destacada la campaña 2023/24, cuando terminó como máximo goleador del Grupo VII con 22 tantos, una producción ofensiva que llamó la atención de clubes de categorías superiores.
Después llegó su oportunidad en el filial del Real Zaragoza. Con el Deportivo Aragón disputó 29 encuentros en Segunda Federación durante la temporada 2024/25 y anotó tres goles. Posteriormente emprendió una aventura en el fútbol serbio, donde defendió la camiseta del Radnički Niš en la máxima categoría del país antes de regresar al fútbol español de la mano del Alcalá.
La llegada de Koné supone el décimo cuarto fichaje en una plantilla formada por 24 jugadores con todas las fichas senior ocupadas.
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