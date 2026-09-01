La permanencia; el gran reto del BCB

El regreso del Vítaly La Mar BCBadajoz a la Segunda FEB ya ha comenzado a tomar forma sobre la pista. La plantilla dirigida por Pablo Cuevas inició este martes los entrenamientos en La Granadilla, punto de partida de una pretemporada que marcará el estreno del club en una categoría muy distinta a la que dominó durante el pasado curso. Tras un verano de intensa reconstrucción, con numerosas altas y bajas y una plantilla completamente cerrada tras la llegada del mozambiqueño Uwais Razaque, el mensaje que transmiten tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva es claro: ilusión sí, pero también prudencia.

El ascenso obligó al club a reinventarse. La planificación comenzó más tarde que la de buena parte de sus rivales debido a la prolongación de la temporada anterior, circunstancia que condicionó la búsqueda de refuerzos en un mercado mucho más competitivo. Aun así, el trabajo realizado durante los últimos meses permite afrontar el nuevo curso con confianza.

«Estamos muy satisfechos porque hemos podido traer el perfil de jugadores que buscábamos», resumía Pablo Cuevas antes del inicio de la primera sesión de trabajo. El técnico considera que la principal virtud del nuevo grupo será su capacidad competitiva. «Es una plantilla preparada para defender, competir y entregarse con la intensidad que queríamos», explicó.

Verano de reconstrucción

La transformación del equipo ha sido profunda. Solo unas pocas piezas del ascenso continúan en un vestuario que ha incorporado perfiles procedentes de distintos países y ligas europeas. Lejos de ver ese cambio como un problema, Cuevas recordó que el escenario guarda muchas similitudes con el del pasado verano.

«El año pasado también tuvimos que construir un equipo prácticamente nuevo y al principio nos costó encontrar la dinámica. Ahora el reto vuelve a ser acompasar cuanto antes a todos los jugadores», señaló.

La adaptación será una de las claves de las próximas semanas. Algunos de los fichajes llegaban tras un seguimiento prolongado por parte del club, aunque todavía no hayan trabajado nunca bajo las órdenes del técnico pacense.

La incertidumbre no desaparece únicamente por el hecho de haber confeccionado la plantilla. Cuevas afrontará además su estreno como entrenador en Segunda FEB, una categoría que ha estudiado durante todo el verano desde la distancia.

«No es lo mismo analizar partidos que vivir la competición desde dentro», reconoció. Su objetivo inmediato pasa por «estar a la altura» de una liga cuya exigencia todavía está por descubrir desde el banquillo.

Un mercado condicionado por el ascenso

La explicación de cómo se ha construido el equipo la aportó también el director técnico, Américo Chini, una de las figuras que ha liderado el trabajo de captación durante los últimos meses. El dirigente reconoció que el salto de categoría cambió por completo las reglas del juego.

«Diseñar una plantilla para Segunda FEB no tiene nada que ver con hacerlo para la categoría anterior», afirmó. La normativa de cupos y la elevada cotización del jugador nacional obligaron al BCB a ampliar el radio de búsqueda y abrir definitivamente la puerta al mercado internacional.

«Sería precioso tener doce jugadores de Badajoz, pero la realidad del mercado obliga a buscar otros perfiles», explicó Chini, que puso en valor las horas invertidas viendo partidos, hablando con representantes y realizando labores de scouting para encontrar jugadores que encajaran tanto deportiva como económicamente.

El trabajo concluyó con la incorporación de Razaque, el último nombre de una plantilla que combina experiencia en ligas europeas con jugadores jóvenes llamados a crecer durante la temporada.

Competir para consolidarse

Si hay una idea que comparten entrenador y dirección deportiva es la de rebajar cualquier exceso de euforia tras el ascenso. El discurso ha cambiado respecto al pasado curso. Entonces el objetivo era alcanzar una categoría superior; ahora, el desafío consiste en mantenerse en ella.

«Tenemos que ser humildes y estabilizarnos en Segunda FEB», insistió Chini. El dirigente asumió que el nuevo escenario traerá menos victorias que las vividas durante la temporada del ascenso, pero también defendió que el crecimiento del club pasa precisamente por competir de tú a tú en una liga más exigente.

Cuevas comparte esa visión. El entrenador considera que asegurar cuanto antes el número de triunfos necesario para garantizar la permanencia será la mejor manera de consolidar un proyecto que apenas acaba de echar a rodar.

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Con la primera doble sesión ya completada en La Granadilla, el BCB inicia una pretemporada en la que deberá construir automatismos, integrar a un grupo prácticamente nuevo y adaptarse al ritmo de una competición desconocida para muchos de sus protagonistas. El camino hacia la Segunda FEB ya ha comenzado.

Fuente: La Crónica de Badajoz