Veteranos ok y noveles ko en el inicio de los cuatro extremeños

La primera jornada de Primera Federación deja una primera fotografía tan lógica como interesante del fútbol extremeño. Cacereño y Mérida, los dos equipos que ya conocían la categoría, comenzaron con victoria. Extremadura y Coria, los dos recién ascendidos, tuvieron que afrontar un estreno lejos de casa y ambos regresaron de vacío.

Pero quedarse únicamente con los seis puntos de doce posibles sería demasiado simple. Detrás de los resultados hay cuatro historias diferentes y, sobre todo, cuatro maneras de afrontar una temporada que supone un enorme desafío para el fútbol de la región.

Hay experiencia, como en Cacereño y Mérida. Hay ilusión y aprendizaje, como en Extremadura y Coria. Y hay una conclusión que seguramente comparten los cuatro entrenadores después de esta primera jornada: en Primera Federación los partidos se deciden por detalles y los errores se pagan muy caros.

El Cacereño da primero y da fuerte

El Cacereño de Julio Cobos no podía empezar mucho mejor.

Derrotar al Mirandés por 1-0 ya tiene suficiente valor por sí mismo, pero hacerlo ante uno de los equipos recién descendidos de Segunda y uno de los proyectos que, sobre el papel, debe estar peleando por regresar al fútbol profesional, otorga todavía más importancia al triunfo. El gol de Tellechea a los cinco minutos puso el partido exactamente donde probablemente quería tenerlo Cobos.

A partir de ahí tocaba demostrar otra de las virtudes necesarias en esta categoría: saber sufrir. Y el Cacereño lo hizo.

No necesitó una goleada ni una exhibición. Necesitó proteger una ventaja mínima durante muchos minutos y mantener la portería a cero. Es una forma de ganar que puede tener mucho recorrido en una categoría tan igualada.

El primer mensaje del Cacereño es, por tanto, de madurez. No parece un equipo dispuesto a esperar a que la competición le diga cuál es su sitio. Ha comenzado enfrentándose a uno de los rivales con más argumentos del grupo y le ha ganado.

La única preocupación real que deja el estreno está en José Alonso. El defensa tuvo que retirarse antes del final del encuentro y, de hecho, el Cacereño terminó jugando en inferioridad porque había agotado las ventanas de cambios. El problema parece tener carácter muscular y ahora se está pendiente de los resultados de una resonancia magnética, que determinará el alcance exacto de la lesión.

Es, por tanto, la única nube en una tarde prácticamente redonda para el conjunto cacereño. Más allá de la incertidumbre con Alonso, tres puntos ante un recién descendido, portería a cero y una demostración de oficio. Un estreno que refuerza al equipo de Julio Cobos y que permite mirar hacia las próximas jornadas con optimismo.

El Mérida encuentra el premio a la paciencia

El Mérida de Fran Beltrán empezó de una manera diferente, pero con el mismo resultado.

El equipo romano tuvo que esperar hasta el tramo final para encontrar el gol que derrotó al Deportivo Fabril. Era el estreno de la quinta temporada consecutiva del Mérida en Primera Federación y, frente a un rival recién ascendido, la experiencia podía convertirse en un factor importante.

Y así fue.

El Mérida no necesitó resolver el partido desde el principio. Siguió insistiendo hasta encontrar su oportunidad y acabó obteniendo el premio cuando el encuentro parecía encaminado al empate.

Ahí aparece otra virtud que puede resultar decisiva durante la temporada: la paciencia.

Fran Beltrán ya había señalado antes del estreno el reto de mejorar la competitividad fuera de casa, pero el primer partido en el Romano permitió al conjunto emeritense comenzar con tres puntos y confirmar que el factor campo puede ser importante durante la temporada.

No fue una victoria espectacular. Probablemente tampoco necesitaba serlo.

El Mérida sabe que una temporada en Primera Federación se construye con muchos partidos como este: encuentros cerrados, rivales incómodos, pocas ocasiones y un momento que puede aparecer en cualquier tramo del partido.

El equipo romano encontró ese momento y suma tres puntos.

Carlos Doncel, durante el partido ante el Fabril. / Javier Cintas

El Extremadura comprueba que aquí los partidos duran hasta el final

El estreno del Extremadura de David Rocha deja una sensación mucho más agridulce. El 2-1 en Las Gaunas duele porque el equipo azulgrana tuvo que remontar un partido que se le había puesto cuesta arriba y consiguió llegar al tramo final con el empate. Cuando parecía que podía sacar un punto de un escenario complicado, Zabala marcó en el descuento y dejó al conjunto extremeño sin premio.

Es difícil encontrar una mejor explicación de lo que significa estrenarse en Primera Federación.

El Extremadura hizo muchas cosas bien, pero se quedó sin recompensa. Y eso también es aprendizaje.

El equipo de David Rocha demostró capacidad para reaccionar, no se vino abajo después del primer golpe y consiguió llevar el partido hasta un escenario en el que podía sacar algo de Las Gaunas. Pero le faltó proteger ese punto durante los últimos instantes.

Un recién ascendido necesita aprender rápido. Y seguramente la primera lección que se lleva el Extremadura de Logroño es precisamente esa: los partidos no se terminan cuando uno cree que están terminados.

No hay demasiados motivos para dramatizar. De hecho, las palabras del técnico del Logroñés después del encuentro son significativas: Unai Mendia consideró que su equipo había estado a la altura del debut, pero también calificó al Extremadura como un equipo de mucho nivel.

El problema es que estar a la altura no siempre basta.

Y el Extremadura vuelve a casa con una sensación que puede ser importante para lo que viene: sabe que puede competir en la categoría. Ahora tendrá que transformar esa capacidad competitiva en puntos.

Rodrigo Escudero, celebrando su gol. Tuvo un gran debut el delantero. / CD Extremadura

Coria: entre la ilusión y el golpe

El caso del Coria es probablemente el más difícil de analizar únicamente desde el marcador.

El 4-1 ante el Real Unión es duro. Cuatro goles encajados fuera de casa siempre obligan a reflexionar, especialmente para un equipo que acaba de llegar a Primera Federación. Pero el desarrollo del encuentro permite una lectura bastante más matizada.

El equipo de Rai Rosa llegó al descanso por detrás, pero consiguió reaccionar y poner el 1-1. Y ahí apareció el momento que puede explicar buena parte de lo que sucedió después.

Con el empate en el marcador, el Coria tuvo la posibilidad de ponerse 1-2.

Y ahí pudo estar el partido.

Porque un recién ascendido que juega fuera de casa y consigue remontar emocionalmente un 1-0 hasta ponerse por delante habría obligado al Real Unión a cambiar completamente el escenario. El conjunto local habría tenido que asumir más riesgos y el Coria podría haber encontrado espacios para hacer todavía más daño. No ocurrió.

El Real Unión volvió a adelantarse y, a partir de ahí, el encuentro se rompió. El tercer gol llegó poco después y el partido terminó convirtiéndose en una goleada.

Por eso, más que interpretar el 4-1 como una diferencia absoluta entre ambos equipos, quizá haya que detenerse en ese tramo entre el empate y el 2-1.

El Coria tuvo el partido en un punto en el que podía llevárselo. No aprovechó ese momento y el rival sí aprovechó el suyo.

Esa es una de las grandes diferencias entre Segunda Federación y Primera Federación. Y también una de las grandes lecciones que tendrá que aprender el equipo de Rai Rosa.

El entrenador ya había señalado antes del estreno que el objetivo era adaptarse cuanto antes a una categoría en la que la permanencia tendría un enorme valor. El 4-1 es un golpe, pero no debería borrar todo lo que ha llevado al Coria hasta aquí.

Dos veteranos y dos debutantes

La primera jornada deja una división evidente entre los cuatro representantes extremeños.

Cacereño y Mérida han utilizado su experiencia para comenzar ganando. El equipo de Julio Cobos supo manejar una ventaja mínima ante un rival de enorme entidad. El de Fran Beltrán tuvo paciencia hasta encontrar el premio.

Extremadura y Coria han sufrido el aprendizaje del debut. El equipo de David Rocha tuvo un punto en la mano hasta el descuento. El de Rai Rosa llegó a tener el partido en una situación que podía haber cambiado por completo el resultado antes de terminar cayendo con claridad.

No son derrotas iguales.

Y tampoco sería justo medirlas únicamente por el resultado.

El Extremadura vuelve de Logroño con la certeza de que puede competir en la categoría, pero también con la obligación de aprender a cerrar los partidos.

El Coria vuelve de Irún con una derrota más contundente, aunque también con una enseñanza muy concreta: cuando aparezca la oportunidad de ponerse por delante, habrá que aprovecharla.

Mientras tanto, Cacereño y Mérida pueden disfrutar de una primera semana mucho más tranquila, aunque también saben que tres puntos no garantizan absolutamente nada.

La primera jornada no marca el camino

Sería precipitado establecer jerarquías después de un solo fin de semana.

La Primera Federación tiene una temporada larga y premia la regularidad. Los cuatro equipos extremeños, además, compartirán grupo durante toda la campaña, lo que permitirá que los enfrentamientos directos tengan un peso especial. La presencia conjunta de Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria garantiza doce derbis extremeños a lo largo de la temporada.

Y esos partidos pueden acabar siendo mucho más importantes que cualquier lectura que podamos hacer después de la primera jornada.

Por ahora, el Cacereño ha conseguido una victoria que alimenta su confianza y que le permite empezar derrotando a uno de los rivales llamados a estar arriba.

El Mérida ha encontrado tres puntos que refuerzan el trabajo de Fran Beltrán y confirman que el equipo sabe manejar partidos cerrados.