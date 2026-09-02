El Badajoz renueva su tradición ante la Virgen de la Soledad antes del inicio liguero

El Badajoz volvió a cumplir este miércoles con una de las tradiciones que acompañan cada inicio de temporada. La expedición blanquinegra acudió a la Ermita de la Soledad para realizar la habitual ofrenda floral a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad, en un acto simbólico con el que el club quiso encomendar el nuevo curso a pocos días del comienzo oficial de la competición.

La representación estuvo encabezada por los capitanes Álex Alegría y Jorge Barba, acompañados por el resto de la primera plantilla, el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Ávila, miembros del consejo de administración y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo. La ceremonia volvió a reunir a buena parte de la familia blanquinegra en uno de los escenarios más emblemáticos del centro histórico de la capital pacense.

Un gesto repetido cada temporada

La visita a la patrona se ha convertido en una costumbre arraigada en el club antes del inicio de cada campaña. Más allá del componente institucional, la ofrenda representa un momento de unión entre jugadores, técnicos y directivos antes de afrontar un nuevo desafío deportivo.

A través de sus canales oficiales, el Badajoz explicó que el acto sirvió para depositar ante la Virgen «los deseos, la salud, las ilusiones y los objetivos de toda la familia blanquinegra para esta nueva etapa», un mensaje que resume el carácter simbólico de una ceremonia que el club mantiene viva año tras año.

A cuatro días del debut

La ofrenda llega en una semana especialmente significativa para el conjunto pacense, inmerso ya en la recta final de la preparación para su regreso a Segunda Federación. El equipo de Miguel Ángel Ávila afronta el inicio del campeonato con una plantilla renovada tras un verano de numerosos movimientos en el mercado y con el objetivo de consolidarse en la categoría.

Después de completar la pretemporada y cerrar la configuración definitiva del vestuario, el Badajoz encara ahora los últimos entrenamientos antes del estreno liguero, previsto para este domingo a las 12.00 en el Nuevo Vivero, con el Tenerife B como primer rival.

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Con el paso por la ermita, el club cerró uno de esos actos que trascienden lo deportivo y que forman parte de su identidad. La imagen de toda la expedición reunida ante la patrona volvió a simbolizar el deseo compartido de afrontar unidos una temporada que devolverá al Badajoz a Segunda Federación.

Fuente: La Crónica de Badajoz