Cuatro fichajes y una certeza: el Cacereño confía en lo que tiene

"Creemos que ha quedado una plantilla equilibrada, competitiva y que va a dar el nivel que se requiere". Francis Bordallo resumió así el sentimiento que existe en el Cacereño después de poner prácticamente el punto final a un mercado de fichajes en el que el club ha tratado de ganar experiencia, profundidad y alternativas para afrontar una nueva temporada en Primera Federación, un curso que ha comenzado de la mejor manera posible con la victoria ante el Mirandés, uno de los favoritos de la categoría.

El director deportivo presentó este miércoles a Expósito, Juan Artola, José González y Unai, los cuatro últimos jugadores en incorporarse al cuadro de Julio Cobos, que cuenta ya con 23 futbolistas. "Hemos confeccionado una plantilla con la que estamos contentos, que primero está acorde a nuestras posibilidades y segundo creemos que dará nivel en la categoría", aseguró Bordallo.

Cuatro incorporaciones distintas entre sí y que responden también a necesidades diferentes dentro de un equipo que ha empezado el campeonato con confianza y buenas sensaciones.

Expósito, profundidad en banda

Expósito, lateral izquierdo de 24 años procedente del Pontevedra, llega para aportar profundidad por banda. Bordallo lo definió como "un lateral de los modernos", con vocación ofensiva, capacidad para incorporarse al ataque y buena salida de balón, aunque sin olvidar el trabajo defensivo.

"Es un jugador con buenas incorporaciones, buen pie y buena salida de balón, pero sabe que cuando no tenemos la pelota hay que defender como defensa que es", explicó el director deportivo, que considera que el futbolista ha mejorado también en esa faceta. El propio Expósito reconoció que llega a Cáceres después de una temporada complicada y convencido por la confianza que le trasladó el club desde el primer momento. "Cuando vi la confianza que tenían en mí, no dudé", incidió.

Su carta de presentación es clara, según dijo en la presentación en la firma patrocinadora Copreca: "Trabajo, ambición, ofensiva para subir la banda y compromiso". El lateral también valoró el estreno liguero del equipo. "Muy poca gente se esperaba que esto pasase, pero se vio en el campo que el trabajo siempre paga y todos fuimos a una», afirmó. El foco está ya puesto en el siguiente compromiso, ante el Deportivo, con la intención de «intentar sacar los tres puntos".

José González, Expósito, Artola y Unai, con los responsables de Copreca, este miércoles. / José María Ortiz

Artola quiere volver a sentirse importante

Más experiencia aporta Juan Artola, de 26 años y con más de un centenar de partidos en Primera Federación. Su llegada responde precisamente a una de las intenciones marcadas por la dirección deportiva durante el mercado: incorporar jugadores con mayor recorrido en la categoría.

Bordallo confía además en que el Cacereño pueda recuperar la mejor versión de un futbolista que el curso pasado no pudo actuar con la continuidad deseada ni siempre en la posición en la que se siente más cómodo.

"Vengo de un año de no tener la continuidad que me gustaría. Creo que es una oportunidad muy buena para tratar de tener esa continuidad, sentirme importante y jugar en una posición que me gusta", explicó Artola.

El atacante, que ya conoce el fútbol extremeño por su etapa en el Mérida, desveló también qué espera Julio Cobos de él. "Me ha pedido ser un poco como soy yo: trabajador, luchar cada balón, tratar de llegar al área e intentar ayudar al equipo con goles".

Artola incidió además en el valor que puede tener haber iniciado la competición ganando. "Me parece importantísimo comenzar con una victoria, sea contra quien sea y más contra un recién descendido. Puede ser un plus de confianza para todo el grupo, para saber que vamos en buena línea y para lo que viene".

José González, juventud y goles

Con apenas 19 años, José González representa una de las apuestas de futuro del Cacereño. Procedente del Cádiz, Bordallo lo definió como «un jugador muy completo», con capacidad para atacar los espacios y también para hacerse fuerte dentro del área gracias a su envergadura y capacidad de remate.

"Tiene mucha proyección por delante y seguro que la tiene", destacó el director deportivo.

El joven delantero contempla su llegada a Cáceres como otro paso en su crecimiento. «Es una aventura preciosa en una ciudad como Cáceres, futbolera y en una gran categoría, que me puede servir para hacerme un hueco en el fútbol profesional», explicó el hijo del exjugador y técnico del Cádiz del mismo nombre, alguien para él lógicamente una referencia.

El proyecto deportivo terminó de convencerle para aceptar la propuesta del Cacereño. "Una gran ciudad, muy futbolera y al final un buen proyecto en Primera Federación fue lo que me hizo decantarme por Cáceres".

Y cuando se le preguntó qué pretende aportar al equipo, su respuesta fue directa: "Si es posible, goles, juventud y mucho trabajo".

Unai, talento para el centro del campo

La cuarta pieza es Unai, centrocampista zurdo de 20 años que llega cedido por el Villarreal. El Cacereño espera que encuentre en Primera Federación los minutos y la experiencia necesarios para continuar con su crecimiento.

«Viene a coger experiencia en Primera Federación y a demostrar a él mismo y a su propio equipo que vale para la categoría», afirmó Bordallo.

El director deportivo destacó especialmente su calidad con balón, aunque incidió también en la necesidad de adaptarse a las exigencias del campeonato cuando el equipo no tenga la posesión. «Tiene que saber que sin balón hay que trabajar, correr y meter la pierna. Seguramente todo este año le sirva de crecimiento y de proyección».

Unai espera que el curso sea positivo tanto en lo colectivo como en lo individual. «Espero que sea una gran temporada. Poder mantener la categoría, disfrutar del año y seguir mejorando», señaló.

Su intención es ofrecer al equipo «juventud, piernas frescas, verticalidad, jugar hacia adelante y buen toque de balón», aunque también tiene asumida la otra parte del trabajo: «Como ha dicho Francis, apretar sin balón».

Una plantilla más experiencia

La presentación de los cuatro últimos fichajes sirvió también para que Bordallo hiciera balance del mercado. El Cacereño se marcó desde el principio el objetivo de incorporar a más futbolistas con experiencia en Primera Federación, una circunstancia que ha hecho que el verano resultase algo más complejo que el anterior.

«Nos marcamos el objetivo de traer más jugadores que tuviesen experiencia en Primera Federación, como ha sido al final, pero eso ha conllevado que haya sido un poco más trabajoso que el año pasado», admitió.

El resultado, sin embargo, satisface a la mano derecha de Cobos. «Estamos contentos. Ha sido difícil porque todos los mercados son difíciles, pero creemos que ha quedado una plantilla equilibrada, competitiva y que va a dar el nivel que se requiere».

Otra de las diferencias respecto al pasado curso está en el número de integrantes de la plantilla. El Cacereño arrancó entonces con 21 jugadores y esta vez lo hace con 23.

«Esa era otra de las cosas que hemos cambiado para este año: hacer la plantilla más amplia desde el principio», explicó Bordallo.

Ese trabajo previo permitió al conjunto verde afrontar sin urgencias las últimas horas del mercado. «Teníamos claro empezar con una plantilla de 23, las posiciones que había que ocupar con esos 23 y lo hicimos con antelación. No ha habido ninguna sorpresa de última hora», apuntó.

Eso no significa que el Cacereño dé por clausurada completamente la posibilidad de realizar algún movimiento. Bordallo evita emplear la palabra cerrado por si aparece una oportunidad de mercado especialmente atractiva.

«No me gusta decir que está todo cerrado porque siempre estamos abiertos a mejorar y cualquier mejora la contemplaríamos. Se tendría que dar una circunstancia bastante especial».

La frase final del director deportivo resume mejor que ninguna otra la situación actual de un Cacereño que está satisfecho con lo que tiene y que además ha empezado ganando: «Cerrado no; completo, de momento sí».