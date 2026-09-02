Tenis
Dani Mérida prolonga su idilio con Nueva York y elimina a Rublev
El tenista madrileño se impone al ruso en tres sets y pasa a la siguiente ronda del US Open
EFE
El español Dani Mérida firmó su mejor resultado en un 'Grand Slam' al clasificarse a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras imponerse este miércoles al ruso Andrey Rublev.
Mérida, número 39 del mundo, superó a Rublev (n.24) por 6-7(3), 6-2, 6-4 y 6-4, en dos horas y 48 minutos.
El mejor resultado del español en un 'grande' era la segunda ronda del pasado Wimbledon. Esta es su primera participación en un cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.
El triunfo se fraguó desde su eficacia con el saque, con el que Mérida ganó el 67 % de los puntos y apenas cedió un 'break'. Con su segundo servicio se llevó el 55 % de los intercambios.
Después de caer en el desempate del primer set, en el que ningún tenista logró quebrar el saque de su rival, Mérida rompió en tres ocasiones el servicio de Rublev para llevarse las dos siguientes mangas.
Aunque comenzó por detrás en el cuarto set, mantuvo la templanza y acabó dándole la vuelta.
Mérida, de 21 años, vive su temporada de irrupción en la élite, tras comenzar el año en el ranking 163 de la ATP. El puesto 39 que ocupa actualmente es la mejor posición de su corta carrera.
Su rival en la tercera ronda será el estadounidense Alex Michelsen (n.46), quien venció este miércoles en tres sets a su compatriota Brandon Nakashima.
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