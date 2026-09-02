Darwin Guagua y Lacine Koné, disponibles en el Mérida para León

El Mérida ya tiene cerrada su plantilla para la temporada 2026/27. Con el mercado de fichajes clausurado este lunes, el director deportivo del conjunto emeritense, Tiago Lenho, presentó este miércoles a las dos últimas incorporaciones de la entidad: Darwin Guagua y Lacine Koné, dos futbolistas jóvenes con los que el club completa su centro del campo y su ataque.

El primero en comparecer fue Darwin Guagua, centrocampista ecuatoriano de 18 años que llega al Romano José Fouto cedido por el Brentford, club que lo ha incorporado procedente de Independiente del Valle. Lenho destacó que, pese a su juventud, ya cuenta con experiencia profesional e incluso ha debutado con la selección absoluta de Ecuador. "Llega para crecer en su primera experiencia en Europa", explicó el director deportivo.

Guagua afronta sus primeros días en Mérida con ilusión. "Muy contento con llegar aquí. Me han recibido muy bien los compañeros y se ve un gran grupo», señaló el ecuatoriano, que se definió como un futbolista que destaca por "mi velocidad, mi toque" y por su capacidad para desenvolverse en el "ida y vuelta".

Guagua: «Mérida es un gran proyecto»

El joven futbolista apenas lleva dos días en la ciudad y afronta su primera experiencia profesional fuera de Ecuador. Para facilitar su adaptación ha viajado acompañado de un amigo, psicólogo, que permanecerá junto a él durante este proceso.

Guagua explicó que tomó la decisión de dar el salto a Europa junto a su familia y que la opción del Mérida terminó de convencerle. "No lo dudé. Se ve que hay buena gente y que quiere ascender", afirmó.

En cuanto a su posición, se siente cómodo actuando como interior, tanto de ocho como de diez, aunque dejó claro que está dispuesto a adaptarse a las necesidades de Fran Beltrán. «Donde el equipo me necesite voy a tratar de ayudar lo máximo posible», aseguró.

Su intención es poder entrar ya en la convocatoria para el próximo compromiso en León, aunque todavía acusa el lógico proceso de adaptación al horario español. "Me ha costado un poco dormir, pero espero estar disponible para el domingo", explicó.

Koné, al ataque

La otra incorporación es Lacine Koné, delantero de 24 años procedente de la RSD Alcalá, de Segunda Federación. Lenho explicó que el atacante era una opción que el club llevaba tiempo siguiendo y confirmó que el Mérida tuvo que abonar su cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios.

"Nos hemos decidido por él porque entendemos que, dentro de las características que buscábamos, respondía directamente al perfil que queríamos. Viene de una categoría inferior, pero con muchísima hambre", señaló el director deportivo.

Koné explicó que durante el mercado contó con diferentes opciones, pero que tanto él como su representante prefirieron esperar hasta encontrar el destino que considerasen más adecuado. Cuando apareció la propuesta del Mérida, la decisión fue rápida.

El nuevo delantero romano mide 1,93 metros y se define como un atacante con capacidad para «jugar de espaldas y atacar los espacios».

Además, aseguró encontrarse "muy bien» físicamente y preparado para ayudar al equipo ya este domingo si Fran Beltrán lo considera oportuno. Sus primeras sensaciones tras dar el salto de categoría también han sido positivas. "Es una categoría superior a la que vengo y se nota ese toque de nivel", afirmó.

Lenho: «Una plantilla equilibrada»

Más allá de la presentación de los dos futbolistas, Tiago Lenho hizo balance del mercado de fichajes después de que este lunes se cerrase la ventana de incorporaciones. El director deportivo reconoció que el mercado "nunca es exactamente lo que tú planeas», aunque se mostró satisfecho con el resultado final.

"Creo que tenemos un equipo bastante competitivo a nivel interno, que permite al entrenador disponer de varias soluciones para cada plan de partido", afirmó Lenho, convencido de que el Mérida ha terminado el mercado con «una plantilla bastante equilibrada y preparada para lo que viene".