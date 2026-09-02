El delantero Abel Sánchez cierra el mercado de fichajes del Don Benito

El Don Benito añade pólvora a su ataque con un futbolista que conoce bien la zona. El conjunto rojiblanco ha incorporado a Abel Sánchez, delantero de 22 años natural de Villanueva de la Serena, que llega al Vicente Sanz cedido por el Real Jaén para afrontar la temporada en el grupo cuarto de Segunda Federación.

El atacante regresa así a su comarca varios años después de abandonar el fútbol base extremeño. Abel dio sus primeros pasos en las categorías inferiores de La Cruz Villanovense, donde llegó a competir tanto en categoría cadete como juvenil y alcanzó la División de Honor.

Posteriormente puso rumbo a Madrid para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano, antes de regresar a Extremadura y comenzar su etapa sénior. En la temporada 2023-2024 defendió la camiseta del Trujillo, con el que anotó siete goles en 28 encuentros, mientras que un curso después dio otro paso adelante en el Diocesano, donde consiguió nueve tantos.

16 goles antes de dar el salto

Su gran explosión llegó precisamente la pasada campaña. Abel militó en el Calahorra, en el grupo riojano de Tercera Federación, y terminó el curso con 16 goles, una cifra que le permitió llamar la atención del Real Jaén, que incorporó al extremeño este verano con un contrato por dos temporadas para Primera Federación.

El jugador participó además con asiduidad en la pretemporada del cuadro jiennense e incluso consiguió marcar a lo largo de los encuentros preparatorios, aunque finalmente el club andaluz ha optado por buscarle una salida en forma de cesión para que pueda seguir acumulando minutos y experiencia. El destino elegido ha sido un Don Benito que esta temporada compite solo una categoría por debajo del Real Jaén.

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Abel, que puede desenvolverse en diferentes posiciones del frente ofensivo, se convierte de esta forma en una nueva alternativa para el ataque de José Carlos Prieto ‘Canica’. El delantero afrontará ahora su estreno en Segunda Federación prácticamente en casa y después de haber ido elevando sus registros goleadores en las últimas temporadas.