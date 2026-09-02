Dos meses aún para optar a los Premios Fundación Jóvenes y Deporte 2026

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas para la séptima edición de los Premios Fundación Jóvenes y Deporte en este 2026, una iniciativa que impulsa junto a la Dirección General de Deportes y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la dedicación y los méritos de deportistas extremeños en edades de formación, así como de personas y entidades que desarrollan proyectos vinculados al ámbito deportivo.

Como viene sucediendo en ediciones anteriores, la convocatoria vuelve a incluir las categorías ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento’ y ‘Fundación Jóvenes y Deporte Singulares’, además de los ‘III Premios Extremadura Impulsa’, creados para ampliar el alcance de estos reconocimientos y dar cabida a deportistas de menor edad que aún no cumplen los requisitos establecidos para la modalidad Talento.

De este modo, los Premios Extremadura Impulsa están dirigidos a menores de entre 7 y 11 años, a fecha 31 de diciembre de 2026, que hayan obtenido resultados deportivos destacados y de relevancia durante el periodo evaluable. Con ello se pretende respaldar y visibilizar el trabajo realizado por jóvenes promesas del deporte extremeño en sus primeras etapas de formación.

Por su parte, la categoría ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento’ mantiene su finalidad de reconocer a deportistas extremeños de entre 12 y 22 años que compiten en categorías sub-23 e inferiores y que hayan alcanzado resultados significativos en competiciones nacionales y/o internacionales, compatibilizando además la práctica deportiva con un rendimiento académico sobresaliente.

Asimismo, la modalidad ‘Fundación Jóvenes y Deporte Singulares’ seguirá distinguiendo a deportistas, clubes, entidades o colectivos que hayan impulsado iniciativas, actividades o proyectos deportivos de carácter especial, innovador o extraordinario, valorándose especialmente el impacto y la singularidad de las acciones desarrolladas.

Podrán presentar candidatura quienes hayan conseguido sus resultados deportivos o desarrollado sus proyectos entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. Las bases completas, requisitos de participación y documentación necesaria pueden consultarse en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web de la Fundación Jóvenes y Deporte (www.fundacionjd.com), donde también se encuentran disponibles los formularios de solicitud.

V Premios DUEX

De la misma forma, la Fundación Jóvenes y Deporte mantiene abierta la convocatoria de los V Premios DUEX – Deporte Universitario de Extremadura, dirigidos a reconocer a estudiantes de la Universidad de Extremadura que hayan destacado tanto por sus resultados deportivos en competiciones oficiales nacionales e internacionales como por su rendimiento académico. Los premios distinguen el esfuerzo de quienes consiguen compatibilizar con éxito su carrera deportiva y universitaria, poniendo en valor su papel como referentes para la juventud y la sociedad extremeña.

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Las candidaturas podrán presentarse también hasta el 31 de octubre de 2026, conforme a las bases publicadas en el Diario Oficial de Extremadura y disponibles en la web de la FJyD (www.fundacionjd.com). Pueden ser propuestas por federaciones deportivas, entidades deportivas, administraciones públicas y otras instituciones contempladas en la convocatoria.