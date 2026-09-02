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Fútbol

Nordin y Héctor Areosa, los dos últimos fichajes del Extremadura

El Extremadura potenció sus bandas a escasas horas de que se cerrara el mercado y tendrá una plantilla de 23 jugadores

Nordin a la izquierda y Héctor Areosa a la derecha.

Nordin a la izquierda y Héctor Areosa a la derecha. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Extremadura ha tenido una semana frenética con el cierre del mercado de fichajes. En las últimas horas llegaron dos incorporaciones casi a cierre de mercado. Por un lado, llegó Nordin Al-Lal, un joven extremo de 21 años, con doble nacionalidad de España y Marruecos, que llega cedido por el Elche hasta final de temporada.

Nordin actúa principalmente de extremo por banda derecha y se caracteriza por ser muy rápido, con desborde y desequilibrio. Ha estado realizando la pretemporada con el primer equipo del Elche en Primera División e, incluso, fue convocado para el primer encuentro. Se trata de un futbolista que el Extremadura ya había tanteado durante el mes de agosto. El año pasado estuvo jugando cedido en el Talavera de Primera Federación, por lo que ya conoce la categoría.

El otro jugador es Héctor Areosa, gallego que llega cedido por el Deportivo de la Coruña. También es un extremo que suele desenvolverse por ambas bandas, aunque domina la pierna derecha. Areosa jugó la pasada temporada en el filial del Depor, con el que precisamente llegó a subir a Primera Federación.

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Con estas dos incorporaciones, el Extremadura cierra el mercado con 23 jugadores confirmados: 17 senior y 6 jugadores sub23. Ha realizado un total de 15 fichajes.

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