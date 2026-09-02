El Al-Qázeres ya conoce su hoja de ruta

El Al-Qázeres Extremadura ya conoce el camino que tendrá que recorrer durante la temporada 2026/27 en la Liga Femenina Challenge. La competición comenzará para las cacereñas el próximo 3 de octubre en el Multiusos frente a Recoletas Zamora y concluirá el 24 de abril, también ante su público, frente a Sparking Truth Maristas.

Será el calendario de un Al-Qázeres muy remozado respecto al pasado curso y que acaba de iniciar el trabajo para ensamblar un grupo con bastantes caras nuevas. Jesús Sánchez continuará al frente del banquillo en una campaña en la que el primer propósito vuelve a ser encontrar cuanto antes la estabilidad suficiente para no pasar apuros clasificatorios.

A partir de ahí, el equipo tratará de mantener la línea de los últimos años: competir con regularidad, permanecer cerca de la zona alta y llegar al tramo decisivo con opciones de rondar los puestos de ‘playoff’ o incluso volver a clasificarse para las eliminatorias de ascenso a Liga Femenina. Una aspiración que forma parte del horizonte del proyecto, pero sin convertirla en una exigencia de partida.

La pasada temporada el conjunto cacereño logró disputar el ‘playoff’, una referencia para un nuevo curso en el que el cuerpo técnico deberá integrar muchas piezas y construir de nuevo automatismos prácticamente desde el inicio.

Estreno en el Multiusos

El primer examen llegará ante Recoletas Zamora el 3 de octubre. Una semana después, las verdinegras afrontarán su primer desplazamiento frente al Valencia Basket y el 17 de octubre regresarán al Multiusos para recibir a Osés Construcción.

A continuación llegará uno de los primeros tramos exigentes del campeonato, con dos salidas consecutivas frente a Sparking Truth Maristas, el 24 de octubre, y La Laguna Toyota Adareva, el día 31. Noviembre dejará tres jornadas: Joventut Badalona en Cáceres, Domusa Teknik ISB fuera y Mipelletymas B.F. León nuevamente en casa.

La primera vuelta se prolongará hasta el 9 de enero, cuando el Al-Qázeres visite a Unicaja Mijas. Antes tendrá un calendario especialmente intenso durante diciembre y el periodo navideño, con compromisos en el Multiusos frente a Spar Gran Canaria, Fustecma NBF Castelló y Bosonit Unibasket.

El tramo decisivo, desde marzo

La segunda vuelta arrancará el 16 de enero recibiendo a La Laguna Toyota Adareva, aunque será a partir de marzo cuando el calendario empiece a comprimir jornadas y a adquirir un mayor peso clasificatorio.

Desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril se disputarán las últimas nueve fechas del campeonato. En ese periodo pasarán por Cáceres Domusa Teknik ISB, Unicaja Mijas, Cajasol Sevilla Femenino, Valencia Basket y Sparking Truth Maristas.

El tramo más intenso llegará entre finales de marzo y comienzos de abril. El Al-Qázeres visitará al Joventut Badalona el 28 de marzo, recibirá al Cajasol Sevilla el 31 y apenas tres días después, el 3 de abril, jugará en León.

Después quedarán tres últimas citas: Valencia Basket en el Multiusos el 11 de abril, Bosonit Unibasket a domicilio el 17 y el cierre ante Sparking Truth Maristas, el 24 de abril en Cáceres. Para entonces, el deseo del Al-Qázeres será el de estos últimos años: haber dejado atrás cualquier inquietud clasificatoria y llegar con opciones de mirar hacia arriba. Y todo ello, con una nueva junta directiva.