Rafa Núñez pone la guinda al frenético cierre de mercado del Coria

El último día de mercado dio para mucho en La Isla. Alfonso Gutiérrez y Rai Rosa tuvieron que multiplicarse este lunes para terminar de apuntalar la plantilla del Coria en su estreno en Primera Federación. El resultado fueron tres incorporaciones en una misma jornada y para tres posiciones diferentes: un portero, un delantero centro y, como último movimiento, Rafa Núñez, un extremo de 24 años con experiencia en Segunda División y hasta en unos Juegos Olímpicos.

Una jornada frenética que, sin embargo, tenía mucho trabajo previo detrás. «La operación de Diego venía trabajándose desde hacía dos o tres días y el interés en el jugador venía desde el principio del mercado», explica a El Periódico Extremadura el director deportivo celeste, Alfonso Gutiérrez.

Ese interés sostenido fue, a su juicio, una de las claves para que Diego Morcillo terminara eligiendo La Isla pese a contar con numerosas alternativas. «Después de tantísimas opciones que tenía, se decanta por la nuestra porque sabía que no era una necesidad de última hora, sino una intención desde primera hora», señala.

El delantero cedido por el Real Jaén fue uno de los tres movimientos de un lunes que el Coria exprimió hasta el final. Antes había quedado encauzada también la llegada de Nico López, guardameta de 19 años procedente de la cantera del Racing de Santander.

En este caso, la operación fue cambiando sobre la marcha. «Al principio valorábamos con el Racing una cesión. Parecía que sí, parecía que no y finalmente trasladé al jugador y a su agencia que queríamos hacerlo en propiedad», relata Gutiérrez. El desenlace fue diferente al inicialmente previsto: el portero rescindió su vinculación con el Racing y pasó a ser jugador del Coria en propiedad. Pero ninguna operación fue tan agitada como la última.

«La situación de Rafa es la más loca»

«La situación de Rafa es, desde luego, la más loca», reconoce el director deportivo.

El interés del Coria por Rafa Núñez tampoco nació en las últimas horas del mercado. Su nombre llevaba tiempo sobre la mesa. Tanto, que Gutiérrez recuerda una jornada en la que las conversaciones prácticamente le impidieron seguir un partido del equipo. «El día que estaba en Valladolid prácticamente no vi el partido», asegura.

En aquel momento la operación no terminó de cristalizar. «Nos decantamos por otra opción porque no llegábamos a un acuerdo. Parecía que sí y parecía que no», explica.

Pero el lunes, con el mercado consumiendo sus últimas horas, el Coria volvió sobre sus pasos. «Por la mañana retomamos la operación y creemos que era la pieza que nos faltaba», asegura Gutiérrez.

Hasta entonces, el club estaba valorando principalmente incorporar un futbolista para posiciones interiores. La aparición de nuevo del nombre de Núñez cambió el planteamiento.

«Veníamos buscando una situación por dentro, pero cuando volvimos a sacar en la mesa de trabajo el nombre de Rafa, el míster y yo decidimos que era el perfil y que era el que nos iba a dar algo diferente», explica el director deportivo.

Desborde para el ataque celeste

Ese «algo diferente» tiene que ver fundamentalmente con las características del nuevo extremo. Rafa Núñez llega para aportar velocidad, desequilibrio y capacidad de desborde por las bandas, cualidades con las que el cuerpo técnico pretende ampliar los registros ofensivos del equipo.

El atacante cuenta además con experiencia en el fútbol profesional. Ha disputado 28 encuentros en Segunda División y su trayectoria incluye pasos por clubes como el Elche, el Cartagena y el Eldense.

Antes de alcanzar el fútbol sénior pasó por las categorías inferiores del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid y también tuvo una experiencia en Canadá con el Atlético Ottawa.

Su currículum incluye además recorrido internacional. Núñez representó a España en categorías inferiores y posteriormente optó por defender a la República Dominicana, con cuya selección disputó los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pasada temporada perteneció al CD Eldense, con el que consiguió el ascenso a LaLiga Hypermotion antes de emprender ahora una nueva etapa en La Isla.

Tres fichajes para cerrar el puzle

El lunes dejó así tres refuerzos muy distintos entre sí. Nico López añade juventud y competencia a la portería; Diego Morcillo ofrece una nueva referencia para el área; y Rafa Núñez incorpora velocidad y uno contra uno al ataque.

Un último esfuerzo de mercado que completa una plantilla confeccionada para afrontar el enorme salto competitivo que supone jugar en Primera Federación.

Y entre todas las operaciones, el Coria reserva una confianza especial para la última. «Tenemos mucha confianza puesta en él», concluye Alfonso Gutiérrez sobre Rafa Núñez.

Tres fichajes en unas pocas horas, muchas más de trabajo previo y una última operación retomada cuando el cierre del mercado ya estaba encima. Rafa Núñez fue la última firma de un lunes frenético en La Isla y, para Alfonso Gutiérrez y Rai Rosa, la pieza diferente que todavía le faltaba al Coria.