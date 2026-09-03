El Cacereño, contra Bibiany, un campeón mundial con el Inter

El partido de dieciseisavos de final de la fase nacional de la Copa Federación entre el Cacereño y la UD San Pedro ha adquirido de repente un atractivo que inicialmente nadie podía imaginar. El próximo miércoles 9 de septiembre, a las 21.00 horas, el Príncipe Felipe recibirá a un conjunto de Tercera Federación que acaba de incorporar a un futbolista que sabe lo que es disputar la Champions League y, sobre todo, proclamarse campeón del mundo de clubes con el Inter de Milán. Se trata de Jonathan Biabiany, extremo francés de 38 años y flamante fichaje del San Pedro.

El conjunto malagueño anunció su incorporación esta misma semana después de que el atacante quedara libre tras dos temporadas en el Antequera, ambas en Primera Federación. Un descenso de dos categorías tan llamativo como el currículum de un jugador que ha pasado por algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo. El San Pedro le ha firmado hasta final de temporada con la intención de elevar el nivel de una plantilla que aspira a estar arriba en el grupo IX de Tercera Federación.

Su fichaje añade así un ingrediente inesperado a una eliminatoria que se disputará a partido único en Cáceres. Eso sí, su presencia sobre el césped todavía es una incógnita: la información publicada tras su incorporación señala que Biabiany necesitará alrededor de tres semanas para recuperar el ritmo del equipo. El duelo ante el Cacereño llegará apenas ocho días después de concretarse su llegada al San Pedro.

Del Inter de Figo al título mundial

La dimensión del fichaje se entiende mejor repasando su trayectoria. Biabiany llegó al Inter de Milán con apenas 16 años procedente del Le Blanc-Mesnil francés y debutó con el primer equipo en enero de 2007 durante un partido de Copa de Italia ante el Empoli. Lo hizo sustituyendo a una leyenda como Luis Figo. Posteriormente salió cedido al Chievo, al Modena y al Parma antes de regresar en 2010 a un Inter que acababa de conquistar la Champions con José Mourinho y que ya tenía a Rafa Benítez en el banquillo.

Fue precisamente durante aquella segunda etapa cuando alcanzó el momento de mayor repercusión de su carrera. El 18 de diciembre de 2010, el Inter disputó ante el TP Mazembe la final del Mundial de Clubes. El cuadro italiano vencía por 2-0 cuando Biabiany entró desde el banquillo y terminó colocando el 3-0 definitivo después de aprovechar un pase de Dejan Stankovic, superar en velocidad a la defensa y regatear al guardameta. El francés puso así su nombre en una final mundial junto a futbolistas como Eto'o, Zanetti, Sneijder, Milito, Cambiasso o Maicon.

No se trató, además, de un paso meramente testimonial por el gigante italiano. Los registros oficiales del Inter contabilizan 50 partidos de Biabiany con la camiseta nerazzurra y dos goles, con nueve apariciones en competiciones europeas.

Después llegarían la Sampdoria y, nuevamente, el Parma. Su carrera sufrió un importante paréntesis por problemas cardiacos, pero consiguió regresar a la élite y volvió al Inter en 2015. Posteriormente pasó por el Sparta de Praga, otra vez por el Parma y por el Trapani antes de que su trayectoria tomase un rumbo completamente diferente: España.

Cuatro años en el San Fernando

En el verano de 2020, el San Fernando sorprendió con la contratación de Biabiany para competir entonces en Segunda División B. Lo que podía parecer una aventura puntual terminó convirtiéndose en una relación de cuatro temporadas.

El francés permaneció en el conjunto gaditano hasta 2024, viviendo con él la transición desde Segunda B hacia la recién creada Primera Federación. Disputó 123 partidos y marcó 22 goles durante su etapa como azulino, llegando a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del equipo. Su mejor campaña llegó en la 2021-22, cuando firmó siete goles y nueve asistencias en 33 encuentros de liga.

A la derecha, festejando un gol con el San Fernando en 2022. / Gaby Cumbreras / El Deporte de La Isla

El descenso del San Fernando en 2024 puso fin a aquella etapa, pero no a la trayectoria de Biabiany en Primera Federación. El Antequera le abrió entonces las puertas y allí ha permanecido durante las dos últimas temporadas. Su balance en El Maulí ha sido de 65 encuentros y ocho goles, antes de quedar libre este verano.

Incluso después de cumplir los 38 años seguía teniendo mercado en Primera Federación. Unionistas de Salamanca había mantenido contactos para incorporarlo y su entrenador, Javi Medina, había llegado a referirse públicamente al francés como la «guinda» que buscaba para completar su plantilla. Finalmente, Biabiany eligió al San Pedro y continuará su carrera dos escalones por debajo.

Entradas desde un euro para los abonados

Mientras tanto, el Cacereño ya ha puesto en marcha la venta de entradas para la eliminatoria del miércoles 9, a las 21.00 horas, en un año especial en el que el club conmemora además el 50 aniversario del estadio Príncipe Felipe.

Los abonados ORO accederán gratuitamente. Para el resto de abonados, los precios para adultos serán de 8 euros en Tribuna, 5 en Preferencia y 3 en Fondo. Las localidades infantiles costarán 3 euros en Tribuna, 2 en Preferencia y solo 1 euro en Fondo.

Los no abonados tendrán que pagar 15 euros en Tribuna, 10 en Preferencia y 5 en Fondo, mientras que para los niños los precios serán de 5, 3 y 2 euros, respectivamente.

Los suplementos de abonados podrán retirarse hasta el lunes 7 de septiembre a las 20.30 horas en la tienda del club y hasta las 23.59 horas de forma online. Una vez superado ese plazo tendrán que adquirir su entrada al precio general establecido para los no abonados.

El cartel, por tanto, ha ganado un reclamo añadido. Sobre el papel, el Cacereño partirá con la ventaja que supone competir dos categorías por encima, pero al otro lado estará un San Pedro que acaba de incorporar a un futbolista con más de 200 partidos en la Serie A, 50 apariciones con el Inter, cuatro temporadas en el San Fernando y un gol marcado en una final del Mundial de Clubes. Un currículum difícil de imaginar en Tercera Federación y que coloca inevitablemente el foco sobre la eliminatoria del Príncipe Felipe.