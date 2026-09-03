El Cáceres convierte el Trofeo Patrimonio en un recuerdo eterno a Chipi

Hay nombres que terminan ligados para siempre a un club. El de Lorenzo Díaz, ‘Chipi’, ya lo estaba al Cáceres Patrimonio de la Humanidad antes de su fallecimiento y, desde esta temporada, también quedará escrito en una de las citas más tradicionales del baloncesto de la ciudad. El Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad alcanzará el próximo 9 de septiembre su 33ª edición y lo hará convertido por primera vez en el Memorial Lorenzo Díaz ‘Chipi’.

Chipi Díaz, tras una entrevista en El Periódico Extremadura. / Jorge Valiente

Será una forma de mantener presente a quien falleció el pasado 8 de abril, con solo 40 años, cuando ejercía como director general y deportivo del club. Su muerte llegó en plena recta final de una temporada que él mismo había ayudado a construir. Cuatro meses después, con un nuevo curso a punto de comenzar, su figura sigue inevitablemente ligada al día a día de la entidad.

Así quedó patente este jueves durante la presentación del torneo, en la que participaron la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; el presidente del Cáceres, José Manuel Sánchez, y el actual director deportivo, Luis Parejo. Los tres hablaron del partido y del nuevo proyecto, pero el nombre de Chipi apareció una y otra vez.

«No se nos olvida nuestro antiguo director deportivo y gerente», señaló Sánchez, quien confirmó además que el homenaje tendrá continuidad: «Queremos tenerlo siempre en el recuerdo y, a partir de ahora, vamos a hacer el Trofeo Patrimonio de la Humanidad también con el Memorial Lorenzo Díaz». El presidente recordó que Chipi «era muy querido tanto en el baloncesto como en la ciudad» y recalcó que el club quiere tener siempre presente «todo lo que hizo por el baloncesto».

Parejo: «Quiero mantener vivo ese legado»

Especial significado tuvieron las palabras de Luis Parejo, encargado ahora de recoger el testigo en una parcela deportiva que ocupó Chipi. Entre ambos existía además una relación de amistad, algo que el actual director deportivo quiso recordar.

«Desde que llegué al club fue mi primera frase: quiero mantener vivo ese legado que dejó Chipi el año pasado», explicó Parejo. «Nos unía una relación de amistad, entonces siempre me gustaría tenerlo presente entre nosotros», añadió. De ahí nació durante el verano la idea de incorporar su nombre al torneo, una propuesta que el club trasladó al Ayuntamiento y que recibió el visto bueno municipal.

El vínculo de Chipi con el Cáceres iba mucho más allá de un despacho. Había defendido sus colores como jugador en el club anterior y regresó después para asumir responsabilidades en la construcción del proyecto deportivo. Su fallecimiento sorprendió al equipo cuando todavía peleaba por sus objetivos y dejó un enorme vacío en una entidad a la que permaneció ligado durante buena parte de su vida.

«Será una tarde para disfrutar del baloncesto, para apoyar al Cáceres y, sobre todo, para recordar todos juntos a Chipi», resumió Noelia Rodríguez.

Sánchez ve «más completo» al nuevo Cáceres

El encuentro servirá también para la primera puesta de largo ante su afición del nuevo Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Será el miércoles 9 de septiembre, a las 19.45 horas, frente al Coto Córdoba, equipo que logró el ascenso a Primera FEB la pasada temporada.

Y José Manuel Sánchez no escondió sus buenas sensaciones con la plantilla confeccionada este verano en Segunda FEB. «El equipo es muy buen equipo», aseguró el presidente, quien fue incluso más allá al compararlo con el del pasado curso: «Creo que es un equipo muy compensado. Creo que el equipo es más completo casi que el año pasado».

Sánchez considera que una de las grandes diferencias está precisamente en la profundidad de la plantilla. «Está a un nivel de todos los jugadores muy parecido, con un gran sentido de compañerismo», explicó. También destacó que «el ambiente que hay en el equipo es bastante bueno» y confía en que todo ello termine traduciéndose en resultados.

El presidente tampoco escondió cuál es la aspiración de la entidad. «Nuestro objetivo es estar cuanto antes en la siguiente categoría», afirmó, aunque advirtió de la dificultad de una Segunda FEB en la que ve «equipos muy potentes». El propósito será volver a pelear por las posiciones de arriba y llegar algo más lejos que la pasada temporada.

Más fondo de armario

Parejo coincidió en que el equipo ha dado un paso adelante, aunque puso el acento en los aspectos concretos que la dirección deportiva ha intentado corregir. «El objetivo principal era compensar las deficiencias que detectamos con respecto al año pasado», explicó.

Una de ellas era la corta rotación. Parejo recordó que la pasada campaña la acumulación de minutos provocó cansancio tanto dentro de los partidos como en el tramo final del curso. Por eso, el nuevo Cáceres se ha construido con mayor profundidad: «Creo que sí que hemos conseguido este año tener a 11 jugadores en predisposición de jugar minutos. Tenemos dos jugadores prácticamente por puesto».

El director deportivo se mostró además satisfecho con las primeras semanas de trabajo. «El ambiente está siendo muy bueno, todo el mundo ha venido con muy buena predisposición y físicamente están bien», señaló.

Parejo, no obstante, quiso evitar hacer pronósticos prematuros sobre un posible ascenso. Su experiencia le dice que para alcanzar ese tipo de objetivos no basta únicamente con reunir talento. «En el deporte siempre necesitas esa pequeña pizca de suerte», explicó, además del «trabajo, el talento y el compromiso» de los jugadores.

Hay otro aspecto que también le preocupa especialmente: recuperar la conexión entre el equipo y la afición. Parejo recordó su etapa como jugador en Cáceres, cuando levantaba la vista hacia la grada y encontraba «cerca de 2.000 o 3.000 personas» en el pabellón.

Afición por recuperar

«Ahora estoy echando de menos eso», reconoció. «Creo que también hemos perdido, entre comillas, esa figura o ese nexo de unión entre la plantilla y la afición». Por ello, a la hora de confeccionar el equipo también ha buscado «chicos comprometidos» y «buenas personas» capaces de volver a atraer al público al Multiusos. «Cáceres también se merece buen baloncesto y estamos trabajando para ello», concluyó.

Las entradas para el memorial tendrán un precio de cinco euros, mientras que los abonados y los menores de 15 años accederán gratuitamente. Podrán adquirirse en la sede del club y la taquilla abrirá una hora antes del encuentro.

El día 9 llegará así la primera oportunidad de comprobar hasta dónde puede llegar este nuevo Cáceres. Será la presentación de una plantilla que su presidente considera más completa que la anterior y, al mismo tiempo, una noche con un protagonista que ya no podrá ocupar su lugar habitual en el pabellón. Porque antes de mirar hacia la nueva temporada, el Cáceres volverá a mirar hacia Chipi.