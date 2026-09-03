Casas del Castañar se prepara para su gran cita con la montaña: la Crono Asperillas roza el lleno

Casas del Castañar volverá a convertirse en punto de encuentro para corredores y aficionados a la montaña con una prueba que, después de diecisiete ediciones, ya forma parte de la identidad deportiva del municipio. La Crono Asperillas regresará este año a los caminos de la Sierra de San Bernabé y la ruta de los castaños centenarios con los últimos dorsales todavía disponibles.

La carrera mantendrá el formato de la pasada edición y contará con dos recorridos contra el crono. La prueba larga tendrá 14,5 kilómetros, mientras que la corta, de 5,5 kilómetros, permitirá participar a quienes se inician en este tipo de competiciones o buscan una distancia más asequible. La organización ha confirmado que apenas quedan cuatro plazas de las 150 inicialmente disponibles.

Una carrera limitada por el propio recorrido

La cifra de participantes no es casual. El formato de la Crono Asperillas obliga a limitar el número de corredores, ya que cada uno toma la salida de manera individual y con 20 segundos de diferencia respecto al anterior. "No nos caben más corredores de 150", ha contado Miguel Madruga, organizador de la prueba, quien no descarta ampliar ligeramente el cupo hasta los 160 si las condiciones lo permiten.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo miércoles, aunque la previsión de la organización es que los dorsales se agoten antes. Una respuesta que, tal y como ha apuntado Madruga, supone "motivo de orgullo y de satisfacción" porque demuestra que los corredores quieren regresar a Casas del Castañar año tras año.

Más que una prueba deportiva

En este contexto, la Crono Asperillas se ha erigido también como una jornada de convivencia para el municipio. Además de la participación individual, la carrera mantiene la modalidad por parejas, en la que dos corredores completan conjuntamente el recorrido. La inscripción incluye la bolsa del corredor, una camiseta exclusiva, fotografías, comida posterior y todo el dispositivo de atención y organización.

Detrás de la prueba habrá más de 70 voluntarios, además de vecinos, empresas y establecimientos que colaboran para que pueda celebrarse. El alcalde de Casas del Castañar, Francisco García, ha agradecido especialmente esta implicación, destacando la colaboración de "los vecinos de Casas del Castañar".

La organización también pone el foco en el impacto que tiene la prueba fuera del propio recorrido. El municipio, de alrededor de 600 habitantes, recibe durante el fin de semana a corredores y acompañantes procedentes de distintos puntos, algunos de los cuales pernoctan y consumen en los establecimientos locales.

Un impulso para el pueblo

La previsión es que entre 150 y 160 corredores participen en la competición, a los que se sumará el público que se desplace hasta Casas del Castañar para seguir la prueba: "Es algo muy positivo tanto para los jóvenes, que ya algunos se van implicando en la carrera para participar, y también en la economía del pueblo.", ha señalado el organizador.

La Crono Asperillas se sostiene así como una de las carreras por montaña más veteranas de Extremadura y, según la organización, ocupa el tercer puesto entre las pruebas de esta modalidad con mayor antigüedad en la región.

Deporte, naturaleza y un final con piscina

Paralelamente, si las temperaturas continúan siendo elevadas y las condiciones meteorológicas lo permiten, la piscina municipal permanecerá abierta para que los corredores puedan refrescarse después de completar sus recorridos.

Las inscripciones se realizan de forma online y los últimos dorsales disponibles podrían agotarse durante los próximos días. Con 17 ediciones a sus espaldas, Casas del Castañar volverá a poner en marcha una carrera que nació como una cita deportiva y que ha terminado convirtiéndose también en una forma de reunir al pueblo, atraer visitantes y enseñar uno de sus principales valores: la sierra y sus castaños centenarios.