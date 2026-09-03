España desembarca en el Mundial femenino de basket en busca de una medalla

La selección española femenina de baloncesto regresa a un Mundial ocho años después con un equipo renovado plagado de jugadoras que militan en la WNBA a las que capitanea la incombustible Alba Torrens, que ya se ha colgado diez medallas en su carrera. El Mundial femenino de baloncesto se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania) con una plaza en juego para los próximos Juegos Olímpicos. En caso de que la campeona sea Estados Unidos, que ya tiene su presencia asegurada por ser la anfitriona, la cuota quedará libre y se sumará a las 10 que se repartirán en los diferentes Preolímpicos que se jugarán en 2028.

Un equipo con seis jugadoras de la WNBA

El grupo que dirige Miguel Méndez acude a esta cita con la base del equipo que se proclamó subcampeón de Europa hace un año, al que suma cuatro novedades destacadas: el regreso de María Conde, Maite Cazorla y Megan Gustafson, ausentes por lesión en el Eurobasket, y el estreno de Alicia Flórez. Alba Torrens, que portará el brazalete de capitana a sus 37 años, es la única que tiene experiencia mundialista. De hecho acumula tres medallas en sus participaciones anteriores en la Copa del Mundo (bronce en Chequia 2010, plata en Turquía 2014 y bronce en España 2018).

Junto a ella aparecen caras conocidas como Raquel Carrera, que también fue elegido en el quinteto del Eurobasket, o jóvenes talentos que ya son presente en la WNBA como Awa Fam e Iyana Martín. Awa, pívot de las Seattle Storm nacida en Santa Pola (Alicante) y número 3 del último 'draft' de la WNBA stará acompañada por Raquel Carrera (New York Liberty), Elena Buenavida (Minnesota Lynx), Alicia Flórez (Washington Mystics), María Conde (Toronto Tempo) y Megan DiLeo (Portland Fire). Un cóctel que invita a pensar que España es seria candidata a luchar por la cuarta medalla de su historia en un Mundial femenino de baloncesto.

En la primera fase la selección compartirá grupo con la anfitriona Alemania, la subcampeona olímpica en Tokio 2020, Japón, y con Mali, subcampeona africana. Las teutonas juegan en casa y con un equipo experimentado que mezcla jugadoras de la WNBA y destacadas de la Euroliga entre las que aparecen nombres sobradamente conocidos como Leonie Fiebich, Alexis Peterson, Luisa Geiselsoder o Britta Daub. Un rival correoso que se hace respetar en la pintura y que tendrá a favor el factor emocional de jugar ante su público. Japón es, a priori, el rival más peligroso con jugadoras de sobrado talento como Mai Yamamoto que practican un baloncesto vertiginoso con muchas posesiones que termina generando un caos a campo abierto en el que saben manejarse perfectamente. España no debe caer en ese ritmo desatado que favorezca a las subcampeonas olímpicas de Tokio. Y Mali, la segunda selección africana, propone un baloncesto rocoso y de mucha actitud en el que también aparecen nombres reconocibles como Rokia Doumbia, Kone, Balayera, Sangare...

Noticias relacionadas

España llega al Mundial invicta tras cinco partidos de preparación (Alemania, Nigeria, Bélgica, Malí y China). Si la selección confirma las buenas sensaciones, debería estar en las semifinales del 12 de septiembre antes de la final del domingo 13 en el Uber Arena. El sorteo ha sido benévolo y España evitó a las dos potencias en su grupo, por lo que Estados Unidos y Australia podrían aparecer en el camino. Las campeonas de los cuatro grupos en la primera fase lograrán el pase directo a los cuartos de final, mientras que los clasificados en el segundo lugar y el tercer puesto de cada uno afrontarán una ronda de octavos en busca del billete a las eliminatorias entre las ocho mejores selecciones.