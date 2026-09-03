Luis Oliver: «Mi objetivo es estar lo más arriba posible y ascender»

El Badajoz cerró este jueves el capítulo de presentaciones del mercado estival con la puesta de largo de Iker Guarrotxena, el delantero llamado a reforzar el ataque blanquinegro en el regreso a Segunda Federación. Sin embargo, la comparecencia dejó un mensaje todavía más contundente desde los despachos. Luis Oliver Sierra no rebajó las expectativas y defendió que el club ha construido una plantilla para pelear por todo, alejándose del discurso habitual de prudencia que suele acompañar a los recién ascendidos.

«Mi objetivo es ascender siempre», afirmó el director deportivo, que insistió en que esa ambición forma parte de la identidad del club. «El Badajoz nunca va a ser un recién ascendido. Aquí se viene a ser campeón y a ascender», añadió, convencido de que el equipo dispone del nivel suficiente para competir por los puestos altos pese a la dureza de la categoría.

Oliver realizó una valoración muy positiva del mercado, especialmente tras los últimos movimientos que llevaron al Nuevo Vivero tanto a Guarrotxena como a Nacho Sánchez. «No hay ningún jugador que haya llegado por desesperación o porque lo marcara el mercado. Están los que queríamos que estuvieran», explicó.

Salida de Carlos Bravo

Uno de los asuntos más delicados fue la marcha de Carlos Bravo, pieza importante en el ascenso. Oliver reconoció que la decisión tuvo un componente emocional, aunque defendió que respondía a criterios deportivos y a la limitación de fichas sénior.

«Carlos es un profesional espectacular, pero había que tomar una decisión», señaló. Explicó además que el cuerpo técnico participó directamente en esa elección y admitió que las características del extremo no terminaban de encajar en la idea de juego que Miguel Ángel Ávila quiere desarrollar.

El director deportivo también justificó la decisión de mantener únicamente un lateral derecho específico en la plantilla. Según explicó, el club ha preferido destinar recursos a reforzar el potencial ofensivo antes que duplicar determinadas posiciones defensivas. «Queremos ser un equipo dominador y que vaya hacia arriba», resumió.

Guarrotxena, con hambre

Por su parte, Iker Guarrotxena explicó que la llamada del Badajoz cambió por completo sus planes. «Tenía otras opciones, pero cuando apareció este proyecto se convirtió en una prioridad», aseguró el delantero, que llega tras su etapa en el fútbol asiático.

El atacante vasco evitó definirse demasiado como futbolista y prefirió que sea el césped quien hable por él, aunque sí destacó algunos rasgos de su evolución. «Ahora entiendo mucho mejor el juego. Mantengo la agresividad y el hambre de ganar», afirmó.

Guarrotxena aseguró sentirse plenamente integrado tras varios días de entrenamientos y dejó claro que llega dispuesto a competir desde el primer momento. También restó importancia a las expectativas que acompañan su fichaje. «Solo queda responder en el campo», concluyó.

Con la plantilla ya cerrada, el Badajoz afronta ahora la cuenta atrás para el debut liguero con el inequívoco mensaje desde la dirección deportiva de que el objetivo no será únicamente competir, sino pelear por volver a situar al club entre los aspirantes al ascenso a Primera Federación.

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El primer escollo para lograrlo será este domingo a las 12.00, fecha en la que el Nuevo Vivero acogerá el debut de su equipo ante un Tenerife B que Guarrotxena aseguró conocer. «Estuve en Tenerife hace unos años y conozco su filial. Es un equipo que tiene desparpajo y chispa, con chicos que tienen ganas de hacerse un hueco en el fútbol. Será un partido disputado pero también bonito», explicó el último fichaje blanquinegro.

Fuente: La Crónica de Badajoz