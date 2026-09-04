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Fútbol. Primera Federación

El Cacereño, sin José Alonso y pendiente de Monerris

El duelo de este domingo ante el Deportivo Fabril se jugará en el estadio de Riazor, un cambio que aplaude el técnico Julio Cobos

Jugadores del Cacereño agradecen el apoyo de la afición.

Jugadores del Cacereño agradecen el apoyo de la afición. / CP Cacereño

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Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

El Cacereño afrontará este domingo su primera salida de la temporada con una baja confirmada y una duda. José Alonso, lesionado el pasado viernes ante el Mirandés, no estará frente al Deportivo Fabril y posiblemente permanecerá varias semanas apartado de los terrenos de juego. El encuentro contra el filial del Dépor se disputará en Riazor a las 12.00 horas.

Julio Cobos recupera a Víctor y esperará al último entrenamiento, el de este sábado, para decidir si convoca a Monerris, que no participó en el estreno liguero. «La baja segura es Alonso. Recuperamos a Víctor y con Monerris esperaremos hasta el último momento», confirmó el técnico verde.

El técnico espera un rival joven, rápido y desequilibrante. Aunque el Fabril cayó ante el Mérida en la primera jornada, considera que completó «un muy buen encuentro». Jugar en Riazor supone además un incentivo: «A todos nos gusta jugar en los mejores estadios».

Cambios en Preferencia

Al margen de la actualidad deportiva, el CPC explicó la nueva distribución y numeración de algunas localidades de Preferencia tras instalar asientos individuales. La mayoría de los abonados conservará su número, aunque su ubicación puede haberse desplazado tres o cuatro asientos hacia la derecha.

El club también ha corregido un error de la antigua numeración, que repetía el asiento 47 en dos sectores contiguos. Los abonados situados desde el antiguo 47 del sector C hasta el final de la grada verán aumentado su número en una unidad: el 47 pasará a ser el 48, el 48 será el 49 y así sucesivamente. Nadie perderá su localidad, recalca la entidad.

Los afectados podrán descargar el abono actualizado desde su perfil o pedir gratuitamente un nuevo carné físico en la tienda oficial. La reorganización permitirá también liberar los asientos afectados en algunos partidos por el doble vallado de separación con la afición visitante.

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El Cacereño pide disculpas por las molestias y asegura que su personal atenderá las dudas de los abonados.

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